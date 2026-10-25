Трамп заявив, що США можуть легко "добити" Іран, але розглядають можливість угоди

$45.0550.44
ukenru
16:02 • 1984 перегляди
Маск закликав пожаліти "бідних російських призовників", які воюють проти України
15:36 • 5292 перегляди
У Конгресі США можуть піти проти Трампа заради України – Reuters
14:02 • 10827 перегляди
Чорне море стало найнебезпечнішим маршрутом для торговельних суден - FT
Ексклюзив
13:58 • 12613 перегляди
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
11:55 • 14377 перегляди
Виробляє акумулятори для військ рф: ракети влучили по заводу "Енергія" в єльціPhotoVideo
10:55 • 17247 перегляди
Українці відчувають зраду через політику Трампа щодо росії: США фактично допомагають москві - NYT
Ексклюзив
10:39 • 21985 перегляди
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
25 жовтня, 08:27 • 24361 перегляди
Іран готовий відкрити Ормузьку протоку після скасування блокади США - AP
25 жовтня, 07:31 • 20605 перегляди
Трамп хоче мати бізнес з Україною та росією одночасно після війни
25 жовтня, 00:26 • 38372 перегляди
Україна перейшла на зимовий час: годинники перевели на годину назад
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
87%
753мм
Популярнi новини
Трамп ризикує втратити Конгрес, а республіканці шукають наступника - The Guardian25 жовтня, 06:59 • 13605 перегляди
У Вінниці російський дрон атакував житловий будинок: рятувальники розбирають завалиPhotoVideo25 жовтня, 07:50 • 4586 перегляди
Підтримка України розділила схід і захід Німеччини: скільки німців виступають за військову допомогу25 жовтня, 08:43 • 12433 перегляди
Через аварію частина трьох районів Києва залишилася без світла - ДТЕК25 жовтня, 09:23 • 5018 перегляди
На дні океану вчені виявили загадкове поховання з унікальною екосистемоюVideo25 жовтня, 09:40 • 10709 перегляди
Публікації
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Ексклюзив
13:58 • 12638 перегляди
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
Ексклюзив
10:39 • 22003 перегляди
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів24 жовтня, 10:00 • 57240 перегляди
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву23 жовтня, 19:29 • 77099 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів23 жовтня, 12:22 • 71867 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Александар Вучич
Джо Байден
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вінниця
Сербія
Іран
Реклама
УНН Lite
Льодовики тануть і відкривають таємниці тисячоліть: що археологи знаходять під кригоюPhoto16:00 • 766 перегляди
alyona alyona зробила операцію зі зменшення шлунка та пояснила, чому наважилася на хірургічне втручанняPhoto24 жовтня, 17:07 • 34274 перегляди
Дрейк відсвяткував 40-річчя з виступом Backstreet Boys і подарунками для гостей24 жовтня, 15:56 • 35226 перегляди
Квентін Тарантіно показав перші 17 хвилин продовження “Одного разу в Голлівуді”Video24 жовтня, 13:31 • 39908 перегляди
Арнольд Шварценеггер позмагався із сином у вирізанні гарбузів до ГелловінуPhoto24 жовтня, 10:41 • 44484 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
The Guardian
The New York Times
Шахед-136

Трамп заявив, що США можуть легко "добити" Іран, але розглядають можливість угоди

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США можуть завдати Ірану вирішального удару або укласти угоду. Умови та строки рішення невідомі.

Трамп заявив, що США можуть легко "добити" Іран, але розглядають можливість угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має обрати між подальшим силовим тиском на Іран та укладенням угоди з Тегераном. При цьому американський лідер стверджує, що США можуть легко завдати Ірану вирішального удару, пише УНН.

Деталі

За словами Трампа, нинішній підхід Вашингтона до Ірану відрізняється від політики колишнього президента США Барака Обами.

Це не атака Обами, ми не граємо в ігри. Мені треба ухвалити рішення: добити їх, що було б дуже легко зробити, чи укласти угоду? Ось таке рішення

– заявив американський президент.

Вашингтон розглядає два сценарії щодо Ірану

Заява Трампа свідчить, що він публічно залишає відкритими як силовий, так і дипломатичний варіанти подальших дій щодо Тегерана.

Водночас президент США не уточнив, яку саме угоду він готовий укласти з Іраном, які умови може висунути Вашингтон та коли ухвалить остаточне рішення.

Також Трамп не пояснив, які конкретно військові дії має на увазі, говорячи про можливість "добити" Іран.

Іран готовий відкрити Ормузьку протоку після скасування блокади США - AP25.10.26, 10:27 • 24361 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Барак Обама
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран