Трамп заявив, що США можуть легко "добити" Іран, але розглядають можливість угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має обрати між подальшим силовим тиском на Іран та укладенням угоди з Тегераном. При цьому американський лідер стверджує, що США можуть легко завдати Ірану вирішального удару, пише УНН.

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За словами Трампа, нинішній підхід Вашингтона до Ірану відрізняється від політики колишнього президента США Барака Обами.

Це не атака Обами, ми не граємо в ігри. Мені треба ухвалити рішення: добити їх, що було б дуже легко зробити, чи укласти угоду? Ось таке рішення – заявив американський президент.

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Заява Трампа свідчить, що він публічно залишає відкритими як силовий, так і дипломатичний варіанти подальших дій щодо Тегерана.

Водночас президент США не уточнив, яку саме угоду він готовий укласти з Іраном, які умови може висунути Вашингтон та коли ухвалить остаточне рішення.

Також Трамп не пояснив, які конкретно військові дії має на увазі, говорячи про можливість "добити" Іран.

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