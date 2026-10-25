Трамп заявил, что США могут легко "добить" Иран, но рассматривают возможность сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен выбрать между дальнейшим силовым давлением на Иран и заключением соглашения с Тегераном. При этом американский лидер утверждает, что США могут легко нанести Ирану решающий удар, пишет УНН.

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По словам Трампа, нынешний подход Вашингтона к Ирану отличается от политики бывшего президента США Барака Обамы.

Это не атака Обамы, мы не играем в игры. Мне нужно принять решение: добить их, что было бы очень легко сделать, или заключить соглашение? Вот такое решение — заявил американский президент.

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Заявление Трампа свидетельствует о том, что он публично оставляет открытыми как силовой, так и дипломатический варианты дальнейших действий в отношении Тегерана.

В то же время президент США не уточнил, какое именно соглашение он готов заключить с Ираном, какие условия может выдвинуть Вашингтон и когда примет окончательное решение.

Также Трамп не объяснил, какие именно военные действия он имеет в виду, говоря о возможности "добить" Иран.

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