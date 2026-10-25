Иран готов открыть Ормузский пролив после отмены блокады США — AP

Иран заявил о готовности вновь открыть судоходство через Ормузский пролив, когда США отменят морскую блокаду иранских портов. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

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Посол Ирана в Пакистане Реза Амирри Могхадам обвинил президента США Дональда Трампа в отклонении вышеупомянутого предложения. Выступая на семинаре в Исламабаде, он отметил, что иранские чиновники выразили готовность вновь открыть пролив во время визитов в Тегеран главнокомандующего пакистанской армией, фельдмаршала Асима Муніра, при условии, что Вашингтон прекратит блокаду.

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Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в попытках искусственно повысить мировые цены на нефть накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября. По его словам, Тегеран якобы распространяет ложные сообщения об атаках и минировании в Ормузском проливе.

Напомним

По данным New York Post, несмотря на усиление иранских атак на торговые суда, объемы транспортировки нефти через Ормузский пролив в октябре превысили 12 млн баррелей в сутки. Это больше среднего показателя сентября.