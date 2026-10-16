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Іран атакує танкери, але потік нафти через Ормузьку протоку несподівано зріс

Київ • УНН

 • 116 перегляди

У жовтні через протоку транспортували понад 12 млн барелів нафти щодня. Від початку місяця атакували 26 суден.

Іран атакує танкери, але потік нафти через Ормузьку протоку несподівано зріс

Попри посилення іранських атак на торговельні судна, обсяги транспортування нафти через Ормузьку протоку в жовтні перевищили 12 млн барелів на добу. Це більше за середній показник вересня. Про це повідомляє New York Post із посиланням на дані аналітичних компаній TankerTrackers.com та Kpler, пише УНН.

Деталі

За оцінками аналітиків, понад 9 млн барелів нафти щодня перевозять танкери, які перебувають під безпосереднім захистом американських військових.

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Водночас ситуація в регіоні залишається небезпечною. Від початку жовтня атакам піддалися вже 26 суден, що свідчить про зростання загроз для міжнародного судноплавства.

Ормузька протока залишається небезпечною для суден

За словами джерел видання, нинішній період став найнебезпечнішим для нафтових танкерів і вантажних суден від початку війни.

Попри це, транспортування нафти через стратегічно важливий морський маршрут не лише триває, а й демонструє зростання порівняно з попереднім місяцем.

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Степан Гафтко

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Іран