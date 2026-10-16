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Иран атакует танкеры, но поток нефти через Ормузский пролив неожиданно вырос

Киев • УНН

 • 2058 просмотра

В октябре через пролив ежедневно транспортировали более 12 млн баррелей нефти. С начала месяца атаковали 26 судов.

Иран атакует танкеры, но поток нефти через Ормузский пролив неожиданно вырос

Несмотря на усиление иранских атак на торговые суда, объемы транспортировки нефти через Ормузский пролив в октябре превысили 12 млн баррелей в сутки. Это больше среднего показателя сентября. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на данные аналитических компаний TankerTrackers.com и Kpler, пишет УНН.

Детали

По оценкам аналитиков, более 9 млн баррелей нефти ежедневно перевозят танкеры, находящиеся под непосредственной защитой американских военных.

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В то же время ситуация в регионе остается опасной. С начала октября атакам подверглись уже 26 судов, что свидетельствует о росте угроз для международного судоходства.

Ормузский пролив остается опасным для судов

По словам источников издания, нынешний период стал самым опасным для нефтяных танкеров и грузовых судов с начала войны.

Несмотря на это, транспортировка нефти через стратегически важный морской маршрут не только продолжается, но и демонстрирует рост по сравнению с предыдущим месяцем.

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Степан Гафтко

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