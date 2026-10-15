Нефть Brent подешевела на фоне рассмотрения США ослабления санкций против российского "теневого флота"

Цены на нефть марки Brent в четверг, 15 октября, упали примерно на 1%. Это произошло на фоне того, что потенциальные шаги США по ослаблению ограничений на танкеры российского "теневого флота" "успокоили опасения по поводу высоких цен". Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Международный эталон Brent подешевел на 1,03 доллара, или 0,97%, до 105,03 доллара за баррель к 13:26 по Гринвичу (16:26 по киевскому времени).

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 1,04 доллара, или 1,09%, до 96,13 доллара за баррель, чему способствовали ожидания значительного сокращения запасов в США за неделю.

Цены на нефть упали после того, как американский чиновник заявил в среду, что администрация США рассматривает возможность ослабления санкций против некоторых нерегулируемых российских танкеров, что может помочь снизить ставки фрахта и повысить гибкость поставок дизельного топлива, заявил аналитик PVM Oil Джон Эванс.

Трамп хочет ослабить санкции против «теневого флота», перевозящего российскую нефть, — Reuters

Обсуждения проходят через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп временно отменил санкции в отношении российского дизельного топлива, "чтобы смягчить рост цен в мире", пишет издание. По словам американского чиновника, новые переговоры сосредоточены на том, чтобы Вашингтон потенциально разрешил перевозку "легальной нефти" на судах, против которых ранее были введены санкции.

Однако цены по-прежнему получают поддержку из-за эскалации конфликта между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами, а также возобновления атак на суда в регионе.

Контейнеровоз и сухогруз затонули вблизи Ормузского пролива после того, как в отдельных инцидентах по ним попали снаряды, сообщили в среду представители судоходной отрасли.

Количество атак в районе водного пути увеличилось за последние 10 дней, и Иран заявил, что усиливает удары в ответ на блокаду США его портов и ужесточение санкций, введенных в прошлом месяце.

"Продолжающийся конфликт между Саудовской Аравией и хуситами сохраняет геополитическое преимущество на нефтяных рынках, однако энергетическая инфраструктура не подвергалась атакам в течение последних нескольких дней", — говорится в записке аналитиков MUFG.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский заявил FT о снятии блокировки на удары по российским НПЗ.

Высвобождение запасов дизельного топлива

Испания высвободит 4,4 миллиона баррелей из стратегических резервов в октябре, сообщил в четверг представитель Министерства энергетики, когда Международное энергетическое агентство начало встречу, на которой, как ожидается, будут уточнены детали высвобождения 100 миллионов баррелей нефтяных запасов, включая дизельное топливо, с акцентом на сроки и масштабы этого шага.

В США запасы нефти и дистиллятов на прошлой неделе сократились, тогда как запасы бензина выросли, сообщили источники на рынке в среду, ссылаясь на данные Американского института нефти.

Запасы нефти сократились на 11,1 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 9 октября, сообщили источники. Это было значительно больше, чем ожидали аналитики, опрошенные Reuters.