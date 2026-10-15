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Трамп хочет ослабить санкции против «теневого флота», перевозящего российскую нефть, — Reuters

Киев • УНН

 • 4758 просмотра

США могут разрешить находящимся под санкциями танкерам перевозить нефть, не подпадающую под санкции, по специальным разрешениям. Запрет на российскую и иранскую нефть сохранится.

Трамп хочет ослабить санкции против «теневого флота», перевозящего российскую нефть, — Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций против танкеров «теневого флота», перевозящих нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы. Таким образом Вашингтон стремится снизить рекордно высокие тарифы на морские перевозки энергоносителей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам американского чиновника, подсанкционным судам могут разрешить перевозить нефть, которая не подпадает под ограничения США. При этом запрет на транспортировку подсанкционной российской и иранской нефти останется в силе.

Для использования таких танкеров компаниям придется получать специальные разрешения Министерства финансов США. В Белом доме надеются, что это поможет увеличить поставки энергоносителей из Мексиканского залива.

Новые планы США на фоне критики из-за ослабления санкций против России

Министр энергетики США Крис Райт подтвердил обсуждение инициативы, объяснив ее рекордными тарифами на морские перевозки, которые снижают спрос на американскую нефть.

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Переговоры проходят через несколько дней после того, как Трамп временно ослабил санкции в отношении российского дизельного топлива. Украина, европейские политики и часть американских сенаторов раскритиковали решение, предупредив, что дополнительные доходы помогут Москве финансировать войну.

В то же время эксперты морской отрасли сомневаются, что смягчение санкций существенно удешевит перевозки. Большинство подсанкционных танкеров и так продолжали работать, а судовладельцы и страховщики останутся ограниченными санкциями ЕС и Великобритании.

Ранее сенаторы обеих американских партий призвали Трампа пересмотреть договоренности относительно российского дизельного топлива, поставив под сомнение их соответствие законодательству США.

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Степан Гафтко

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Война в Украине
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
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Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
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Соединённые Штаты
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Иран