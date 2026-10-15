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Трамп хоче послабити санкції проти "тіньового флоту", який перевозить російську нафту – Reuters

Київ • УНН

 • 3346 перегляди

США можуть дозволити підсанкційним танкерам перевозити несакційну нафту за спецдозволами. Заборона на російську та іранську нафту збережеться.

Трамп хоче послабити санкції проти "тіньового флоту", який перевозить російську нафту – Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість пом'якшення санкцій проти танкерів "тіньового флоту", які перевозять нафту та нафтопродукти з росії, Ірану й Венесуели. Таким чином Вашингтон прагне знизити рекордно високі тарифи на морські перевезення енергоносіїв. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами американського посадовця, підсанкційним суднам можуть дозволити перевозити нафту, яка не підпадає під обмеження США. При цьому заборона на транспортування санкційної російської та іранської нафти залишиться чинною.

Для використання таких танкерів компаніям доведеться отримувати спеціальні дозволи Міністерства фінансів США. У Білому домі сподіваються, що це допоможе збільшити постачання енергоносіїв із Мексиканської затоки.

Нові плани США на тлі критики через послаблення санкцій проти росії

Міністр енергетики США Кріс Райт підтвердив обговорення ініціативи, пояснивши її рекордними тарифами на морські перевезення, які знижують попит на американську нафту.

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Переговори відбуваються через кілька днів після того, як Трамп тимчасово послабив санкції щодо російського дизельного пального. Україна, європейські політики та частина американських сенаторів розкритикували рішення, попередивши, що додаткові доходи допоможуть москві фінансувати війну.

Водночас експерти морської галузі сумніваються, що пом'якшення санкцій суттєво здешевить перевезення. Більшість підсанкційних танкерів і так продовжували працювати, а судновласники та страховики залишатимуться обмеженими санкціями ЄС і Великої Британії.

Раніше сенатори обох американських партій закликали Трампа переглянути домовленості щодо російського дизельного пального, поставивши під сумнів їхню відповідність законодавству США.

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Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Тарифи
Санкції
Війна в Україні
Міністерство фінансів США
Білий дім
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран