Французькі ВМС затримали підсанкційний танкер тіньового флоту рф

В Індійському океані французькі військово-морські сили затримали танкер DF Peak, який підозрюється у використанні фальшивого прапора та незаконному транспортуванні пального. Про це у соцмережі Х повідомив президент Франції Емманюель Макрон, інформує УНН.

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За його словами, корабель належить до тіньового флоту російської федерації.

Сьогодні ( 12 жовтня - ред.) вранці, за понад 450 морських миль на південь від острова Реюньйон, наші французькі ВМС вийшли на борт нафтового танкера DF Peak, підозрюваного у плаванні під чужим прапором та причетного до незаконного перевезення палива - розповів Макрон.

Він уточнив, що судно перебуває під санкціями США, Канади, ЄС, України, Швейцарії, Японії та Великої Британії.

"Ця акція, проведена відповідно до міжнародного морського права, демонструє нашу відданість дотриманню закону та боротьбі з усіма формами незаконної торгівлі, де б вони не відбувалися", - написав президент Франції.

Нагадаємо

У червні французький флот перехопив ще один нафтовий танкер "тіньового флоту" рф біля італійської Сицилії.

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