Каллас заявила про загрозу екологічної катастрофи через російський "тіньовий флот"

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас попереджає про загрозу масштабної нафтової катастрофи біля європейських узбереж через так званий російський тіньовий флот. Про це Каллас заявила виданню Redaktionsnetzwerk Deutschland, пише УНН.

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За її словами, ці судна є "екологічними бомбами уповільненої дії", оскільки часто вони старі, погано обслуговуються та не мають належного страхового покриття.

За останні місяці ЄС провів шість інспекцій у межах боротьби з тіньовим флотом. Кожна така перевірка на борту судна коштує росії часу та грошей, пояснила очільниця європейської дипломатії.

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Водночас, за її словами, найбільший тиск на москву чинять дипломатичні заходи. Зокрема, на прохання ЄС африканські країни виключили із суднових реєстрів сотні суден.

Втрата прапора робить танкер більш вразливим до перевірок і затримань, а також змушує органи влади, страховиків, банки й торговців вагатися щодо ведення з ним бізнесу - зазначила Каллас.

Наразі ЄС запровадив санкції приблизно проти 670 суден.

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