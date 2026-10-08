Британія запровадила санкції проти 38 компаній і осіб, пов’язаних із фінансуванням війни рф

Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти 38 російських та іноземних компаній і фізичних осіб, пов’язаних із фінансуванням та забезпеченням війни рф. Обмеження охопили нафтові компанії, танкери "тіньового флоту", криптобіржі та постачальників товарів для російської військової промисловості. Про це йдеться в повідомленні уряду Великої Британії, пише УНН.

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До оновленого санкційного списку внесли російські фінансові установи, зокрема комерційний банк "Столичний Кредит" та акціонерне товариство "Планета".

Обмеження також запровадили проти компаній із Канади та Киргизстану, які, за оцінкою британської влади, надавали економічну підтримку російському уряду.

Крім того, санкції поширили на підприємства з росії, Туреччини, Індії та Таїланду. Йдеться про компанії, які постачали рф товари або технології, здатні сприяти дестабілізації ситуації в Україні чи створювати загрозу її суверенітету та територіальній цілісності.

До санкційного переліку також включили російські енергетичні компанії АТ "Зарубежнефть" та АТ "ИНК-Капитал".

Під торговельні та морські санкції Британії потрапили ще 12 суден "тіньового флоту" рф.

Таким чином, британський уряд розширив санкційний тиск не лише на російські фінансові й енергетичні структури, а й на компанії та судна, залучені до економічних зв'язків із рф.

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