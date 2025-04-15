Киргизстан

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26227 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 156456 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 136178 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139164 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 134831 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134787 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196433 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77590 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164668 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116962 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 45912 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 58619 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 64054 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 54754 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 35816 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 15507 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 25351 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 55545 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 64789 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 156466 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 7946 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13267 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15171 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110818 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112373 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Киргизстан

Новини по темi

Статистика грошових переказів до Грузії: з рф скорочуються, з інших країн зростають

Обсяг грошових переказів до Грузії у січні 2025 року знизився на 8,5% через скорочення переказів з посії на 62%. Найбільші обсяги надходять з США та Італії, а частка ЄС становить 45,1%.

Новини Світу • 17 лютого, 17:54 • 31311 перегляди

США оголосили новий санкційний пакет: під обмеженнями майже 100 суб'єктів, пов'язаних з військовою машиною рф

США запровадили санкції проти майже 100 суб'єктів, пов'язаних з військовою машиною рф. Під обмеження потрапили банки, оборонні підприємства, іноземні компанії та окремі особи.

Війна • 15 січня, 16:55 • 50669 перегляди

Китай, Киргизстан та Узбекистан розпочали будівництво залізниці в обхід рф

У Киргизстані розпочалося будівництво нової залізничної магістралі, що з'єднає Китай з Європою через Центральну Азію. Проєкт довжиною 450-500 км дозволить транспортувати вантажі в обхід росії.

Економіка • 28 грудня, 01:58 • 70131 перегляди

Авіакатастрофа літака в Казахстані: попередньо, 25 пасажирів вижили

В аеропорту Актау зазнав аварії літак "Азербайджанських авіаліній", що летів з Баку до Грозного. З 67 пасажирів на борту 25 осіб вижили, 19 з них вже госпіталізовано.

Новини Світу • 25 грудня, 08:20 • 15461 перегляди

росія попри санкції закуповує гвинтівки й патрони у ЄС та США - ЗМІ

Компанії з ЄС та США продовжують постачати зброю до РФ через країни-посередники. Експорт зброї до Вірменії, Грузії, Казахстану та інших країн за три роки зріс у 2,5 рази, звідки вона потрапляє до Росії.

Війна • 12 грудня, 02:56 • 104413 перегляди

Сепаратисти в Судані помилково збили літак із росіянами на борту, який віз їм зброю - ЗМІ

У Судані збито вантажний літак з ОАЕ, екіпаж якого частково складався з росіян. Літак, можливо, перевозив зброю і був помилково атакований сепаратистами RSF, яким призначалося постачання.

Новини Світу • 21 жовтня, 17:39 • 19908 перегляди

Ймовірні прекурсори хімічної зброї: в Іспанії вилучили 13 тонн хімікатів, які призначалися для відправки в рф

Іспанська поліція заарештувала 4 осіб, підозрюваних у постачанні санкційних хімікатів до Росії. Вилучено 13 тонн речовин, які могли бути прекурсорами хімічної зброї. ЄС закликає посилити контроль за експортом.

Війна • 15 жовтня, 15:14 • 17684 перегляди

Сибіга зустрівся з очільником МЗС Киргизії: говорили про зміцнення торговельно-економічної співпраці

Міністр закордонних справ України провів зустріч з киргизьким колегою Жеенбеком Кулубаєвим. Дипломати обговорили шляхи розвитку двосторонніх відносин та зміцнення торговельно-економічної співпраці між країнами.

Політика • 23 вересня, 10:20 • 13973 перегляди

На Луганщині понад 80 ворожих дронів атакували прифронтові села - ОВА

На Луганщині російські війська атакували прифронтові села понад 80 безпілотниками та артилерією. Окупанти імітують ремонти, а 'збірна лнр' візьме участь у чемпіонаті росії з оранки.

Війна • 10 серпня, 09:00 • 103289 перегляди

Україна з одинадцятьма нагородами посідає 15-ту позицію в медальному заліку Олімпіади-2024

На Олімпіаді-2024 у Парижі українські спортсмени здобули 11 медалей: 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові. За два дні до завершення Ігор Україна посідає 15-те місце в медальному заліку.

Спорт • 9 серпня, 20:47 • 36704 перегляди

Ірина Коляденко вийшла у фінал Олімпіади-2024 з вільної боротьби

Українська борчиня Ірина Коляденко пробилася до фіналу Олімпійських ігор-2024 у Парижі у ваговій категорії до 62 кг. Вона гарантувала Україні вже 12-ту нагороду на цих змаганнях.

Спорт • 9 серпня, 17:30 • 26693 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 8 серпня

8 серпня українські олімпійці виступлять у художній гімнастиці, скелелазінні, веслуванні, п'ятиборстві, боротьбі та важкій атлетиці. Напередодні Олександр Хижняк здобув золоту медаль з боксу.

Спорт • 8 серпня, 06:19 • 17142 перегляди

Україна посідає 17-ту позицію в медальному заліку Оліпіади-2024

Боксер Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном у ваговій категорії 80 кг. Україна посідає 17-те місце в медальному заліку з 3 золотими, 2 срібними та 3 бронзовими нагородами.

Спорт • 8 серпня, 01:10 • 23227 перегляди

Вірменія вчетверте відмовилася брати участь у навчаннях ОДКБ - ЗМІ

Вірменія не братиме участі у навчаннях ОДКБ 'Кобальт-2024' у Новосибірську 14-16 серпня. Це вже четверта відмова Вірменії від участі в навчаннях ОДКБ, що може свідчити про охолодження відносин з організацією.

Новини Світу • 5 серпня, 18:10 • 26020 перегляди

білорусь офіційно приєдналась до ШОС

Білорусь офіційно приєдналася до Шанхайської організації співробітництва (ШОС), розширивши організацію до 10 країн-членів.

Новини Світу • 4 липня, 11:16 • 16669 перегляди

В Казахстані путін зустрівся з Ердоганом: обговорили товарообіг між росією та Туреччиною

Напередодні саміту Шанхайської організації співробітництва, президенти росії та Туреччині провели двосторонню зустріч в Астані. Сторони домовились посилити співпрацю країн.

Економіка • 3 липня, 12:46 • 34259 перегляди

Путін прибув до Казахстану на саміт ШОС

Путін взяв участь у саміті Шанхайської організації співробітництва в Астані, Казахстан, де зустрівся з такими лідерами, як Сі Цзіньпін і Ердоган.

Політика • 3 липня, 04:48 • 37793 перегляди

Сі Цзіньпін прибув до Казахстану для участі у саміті ШОС: туди приїде і путін

Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Казахстану, щоб взяти участь у 24-му саміті Шанхайської організації співробітництва, де також очікується приїзд російського диктатора володимира путіна.

Новини Світу • 2 липня, 08:01 • 18996 перегляди

Киргизстан і Узбекистан домовилися з Китаєм про будівництво залізниці до Європи в обхід Росії

Киргизстан і Узбекистан домовилися з Китаєм про будівництво залізниці протяжністю 450-500 км в Європу в обхід Росії в рамках китайської ініціативи "Один пояс, один шлях".

Економіка • 20 червня, 22:42 • 18060 перегляди

На тлі нових санкцій проти рф: банки Киргизстану відмовляються від переказів з росії

Кілька банків у Киргизстані припинили здійснювати грошові перекази з росії та у зворотному напрямку через нові санкції США та Великої Британії проти москви.

Новини Світу • 13 червня, 16:59 • 19557 перегляди

Китайські банки почали блокувати транзит товарів до рф - росЗМІ

Китайські банки все частіше вимагають від підприємців підтвердження того, що товари, придбані в "дружніх" країнах, таких як Сербія, Білорусь і Казахстан, не будуть відправлені в рф, що порушує схему оплати поставок в росію через треті країни.

Новини Світу • 3 червня, 17:06 • 25728 перегляди

Парламент Грузії подолав вето президента на закон про іноагентів

Парламент Грузії подолав вето президента і прийняв суперечливий закон про "іноземних агентів", який, за словами критиків, є інспірованим росією і може стати на заваді європейським прагненням країни.

Новини Світу • 28 травня, 15:16 • 24776 перегляди

Всі сказали - ні: Зеленський про прохання до Байдена та ЄС ввести санкції проти рф перед вторгненням

Перед вторгненням росії президент України Зеленський звернувся до США та ЄС з проханням запровадити превентивні санкції проти росії, путіна та енергетичного сектору, але вони відмовилися, що призвело до великих людських втрат для України.

Війна • 25 травня, 16:37 • 59226 перегляди

Китай має захищати Україну - Зеленський

Президент Зеленський розкритикував Китай за намагання балансувати між Україною та росією замість того, щоб захищати територіальну цілісність України як одного з гарантів Будапештського меморандуму.

Війна • 25 травня, 13:55 • 27063 перегляди

Зеленський - журналістам Казахстану, Киргизстану та Узбекистану: ОДКБ дає можливість рф впливати на ваші країни

Президент України Володимир Зеленський попередив, що жодна країна Азії не може мати стратегічного союзу з путінською росією, оскільки Казахстан, Киргизстан та Узбекистан на 100% перебувають під загрозою нападу, і такий союз обмежить їхню незалежність.

Війна • 25 травня, 13:38 • 26714 перегляди

Зеленський сказав, якими військовими жертвами закінчився для окупантів "прорив у напрямку Харкова"

Просування російських окупантів до Харкова два тижні тому призвело до того, що співвідношення військових втрат українців до росіян склало 1:8, що свідчить про зневагу путіна до людського життя, заявив президент Зеленський.

Війна • 25 травня, 10:59 • 112406 перегляди

Венеціанська комісія забракувала грузинський закон про іноагентів: як відреагувала правляча партія Грузії

Венеціанська комісія закликала Грузію скасувати закон про іноземних агентів, критикуючи його як перешкоду свободі зібрань, вираження поглядів, конфіденційності та участі громадськості, що призводить до стигматизації та знищення НУО та засобів масової інформації, які отримують іноземне фінансування, що в кінцевому підсумку шкодить відкритим дебатам, плюралізму та демократії.

Новини Світу • 21 травня, 18:54 • 37993 перегляди

Без танків та важкої бронетехніки: британська розвідка пояснила, про що свідчить "парад перемоги" у москві

Відсутність важкої військової техніки, зокрема бойових танків, сучасної авіації на "параді" у москві свідчить про масштабні втрати рф на війі в Україні.

Війна • 10 травня, 11:25 • 101974 перегляди

З нагоди 9 травня: Естонія вивісила на кордоні з рф плакат з підписом "путін - воєнний злочинець"

У День Перемоги естонці вивісили на кордоні з Росією плакат з написом "Путін - військовий злочинець", щоб нагадати Росії про її "деструктивну роботу" в Україні.

Війна • 9 травня, 17:29 • 37065 перегляди

Попри наказ з москви: окупанти в Криму скасували феєрверки з нагоди 9 травня

Окупаційна влада Криму відмовилась від проведення феєрверків на російський "день перемоги", попри наказ Москви, посилаючись на міркування безпеки.

Війна • 9 травня, 13:47 • 13897 перегляди