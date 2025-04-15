Киргизстан

Всі сказали - ні: Зеленський про прохання до Байдена та ЄС ввести санкції проти рф перед вторгненням

Перед вторгненням росії президент України Зеленський звернувся до США та ЄС з проханням запровадити превентивні санкції проти росії, путіна та енергетичного сектору, але вони відмовилися, що призвело до великих людських втрат для України.