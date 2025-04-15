Обсяг грошових переказів до Грузії у січні 2025 року знизився на 8,5% через скорочення переказів з посії на 62%. Найбільші обсяги надходять з США та Італії, а частка ЄС становить 45,1%.
США запровадили санкції проти майже 100 суб'єктів, пов'язаних з військовою машиною рф. Під обмеження потрапили банки, оборонні підприємства, іноземні компанії та окремі особи.
У Киргизстані розпочалося будівництво нової залізничної магістралі, що з'єднає Китай з Європою через Центральну Азію. Проєкт довжиною 450-500 км дозволить транспортувати вантажі в обхід росії.
В аеропорту Актау зазнав аварії літак "Азербайджанських авіаліній", що летів з Баку до Грозного. З 67 пасажирів на борту 25 осіб вижили, 19 з них вже госпіталізовано.
Компанії з ЄС та США продовжують постачати зброю до РФ через країни-посередники. Експорт зброї до Вірменії, Грузії, Казахстану та інших країн за три роки зріс у 2,5 рази, звідки вона потрапляє до Росії.
У Судані збито вантажний літак з ОАЕ, екіпаж якого частково складався з росіян. Літак, можливо, перевозив зброю і був помилково атакований сепаратистами RSF, яким призначалося постачання.
Іспанська поліція заарештувала 4 осіб, підозрюваних у постачанні санкційних хімікатів до Росії. Вилучено 13 тонн речовин, які могли бути прекурсорами хімічної зброї. ЄС закликає посилити контроль за експортом.
Міністр закордонних справ України провів зустріч з киргизьким колегою Жеенбеком Кулубаєвим. Дипломати обговорили шляхи розвитку двосторонніх відносин та зміцнення торговельно-економічної співпраці між країнами.
На Луганщині російські війська атакували прифронтові села понад 80 безпілотниками та артилерією. Окупанти імітують ремонти, а 'збірна лнр' візьме участь у чемпіонаті росії з оранки.
На Олімпіаді-2024 у Парижі українські спортсмени здобули 11 медалей: 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові. За два дні до завершення Ігор Україна посідає 15-те місце в медальному заліку.
Українська борчиня Ірина Коляденко пробилася до фіналу Олімпійських ігор-2024 у Парижі у ваговій категорії до 62 кг. Вона гарантувала Україні вже 12-ту нагороду на цих змаганнях.
8 серпня українські олімпійці виступлять у художній гімнастиці, скелелазінні, веслуванні, п'ятиборстві, боротьбі та важкій атлетиці. Напередодні Олександр Хижняк здобув золоту медаль з боксу.
Боксер Олександр Хижняк став олімпійським чемпіоном у ваговій категорії 80 кг. Україна посідає 17-те місце в медальному заліку з 3 золотими, 2 срібними та 3 бронзовими нагородами.
Вірменія не братиме участі у навчаннях ОДКБ 'Кобальт-2024' у Новосибірську 14-16 серпня. Це вже четверта відмова Вірменії від участі в навчаннях ОДКБ, що може свідчити про охолодження відносин з організацією.
Білорусь офіційно приєдналася до Шанхайської організації співробітництва (ШОС), розширивши організацію до 10 країн-членів.
Напередодні саміту Шанхайської організації співробітництва, президенти росії та Туреччині провели двосторонню зустріч в Астані. Сторони домовились посилити співпрацю країн.
Путін взяв участь у саміті Шанхайської організації співробітництва в Астані, Казахстан, де зустрівся з такими лідерами, як Сі Цзіньпін і Ердоган.
Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Казахстану, щоб взяти участь у 24-му саміті Шанхайської організації співробітництва, де також очікується приїзд російського диктатора володимира путіна.
Киргизстан і Узбекистан домовилися з Китаєм про будівництво залізниці протяжністю 450-500 км в Європу в обхід Росії в рамках китайської ініціативи "Один пояс, один шлях".
Кілька банків у Киргизстані припинили здійснювати грошові перекази з росії та у зворотному напрямку через нові санкції США та Великої Британії проти москви.
Китайські банки все частіше вимагають від підприємців підтвердження того, що товари, придбані в "дружніх" країнах, таких як Сербія, Білорусь і Казахстан, не будуть відправлені в рф, що порушує схему оплати поставок в росію через треті країни.
Парламент Грузії подолав вето президента і прийняв суперечливий закон про "іноземних агентів", який, за словами критиків, є інспірованим росією і може стати на заваді європейським прагненням країни.
Перед вторгненням росії президент України Зеленський звернувся до США та ЄС з проханням запровадити превентивні санкції проти росії, путіна та енергетичного сектору, але вони відмовилися, що призвело до великих людських втрат для України.
Президент Зеленський розкритикував Китай за намагання балансувати між Україною та росією замість того, щоб захищати територіальну цілісність України як одного з гарантів Будапештського меморандуму.
Президент України Володимир Зеленський попередив, що жодна країна Азії не може мати стратегічного союзу з путінською росією, оскільки Казахстан, Киргизстан та Узбекистан на 100% перебувають під загрозою нападу, і такий союз обмежить їхню незалежність.
Просування російських окупантів до Харкова два тижні тому призвело до того, що співвідношення військових втрат українців до росіян склало 1:8, що свідчить про зневагу путіна до людського життя, заявив президент Зеленський.
Венеціанська комісія закликала Грузію скасувати закон про іноземних агентів, критикуючи його як перешкоду свободі зібрань, вираження поглядів, конфіденційності та участі громадськості, що призводить до стигматизації та знищення НУО та засобів масової інформації, які отримують іноземне фінансування, що в кінцевому підсумку шкодить відкритим дебатам, плюралізму та демократії.
Відсутність важкої військової техніки, зокрема бойових танків, сучасної авіації на "параді" у москві свідчить про масштабні втрати рф на війі в Україні.
У День Перемоги естонці вивісили на кордоні з Росією плакат з написом "Путін - військовий злочинець", щоб нагадати Росії про її "деструктивну роботу" в Україні.
Окупаційна влада Криму відмовилась від проведення феєрверків на російський "день перемоги", попри наказ Москви, посилаючись на міркування безпеки.