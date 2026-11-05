Казахстан, Грузія та Вірменія посилюють обмеження для росіян через ризик санкцій
Київ • УНН
У країнах посилюють перевірки росіян і блокують схеми купівлі авто та нерухомості через місцевих громадян. Банки закривають рахунки й обмежують перекази.
Колишні республіки срср посилюють перевірки та обмежують доступ громадян росії до фінансових послуг, купівлі автомобілів і нерухомості. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.
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"Колишні республіки срср все частіше відмовляють росіянам у звичних життєвих питаннях через ризики потрапити під вторинні міжнародні санкції. Йдеться, зокрема, про купівлю авто та нерухомості – звична для громадян рф схема з оформленням покупок на "місцевого товариша" стає недоступною для учасників", – йдеться у дописі.
Зокрема, за наявною інформацією у Казахстані автодилери низки відомих брендів почали відмовляти покупцям із російськими паспортами через страх втратити вигідні контракти в майбутньому та через вторинні західні санкції. Йдеться про Skoda, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan і Lexus.
"У Грузії схожа картина на ринку нерухомості: міністерство юстиції країни видало банкірам негласні інструкції щодо блокування великих угод для росіян без пояснення причин. Фінансові регулятори Казахстану, Киргизстану й Вірменії за рекомендаціями західних партнерів запроваджують автоматичну систему відстеження перепродажів. Ця процедура руйнує улюблену росіянами схему обходу санкцій, коли купівля авто чи комерційної нерухомості оформлювалася на місцевого жителя, а потім переписувалася на покупця із рф", – йдеться у дописі
За інформацією розвідки, нова система моніторингу дозволить місцевим банкам під час підготовки "швидкої угоди" з перепродажу одразу блокувати рахунки місцевих продавців.
"Також банки Киргизстану, Вірменії та Грузії під тиском пакетів антиросійських санкцій різко посилили перевірки в межах процедур AML-комплаєнсу (Anti-Money Laundering). Вони почали закривати рахунки росіян або відмовлятися приймати перекази з рф, навіть якщо вони здійснюються від непідсанкційних посередників", – йдеться у дописі.
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