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Економіст (журнал)

Казахстан, Грузія та Вірменія посилюють обмеження для росіян через ризик санкцій

Київ • УНН

 • 416 перегляди

У країнах посилюють перевірки росіян і блокують схеми купівлі авто та нерухомості через місцевих громадян. Банки закривають рахунки й обмежують перекази.

Казахстан, Грузія та Вірменія посилюють обмеження для росіян через ризик санкцій

Колишні республіки срср посилюють перевірки та обмежують доступ громадян росії до фінансових послуг, купівлі автомобілів і нерухомості. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України, передає УНН. 

Деталі

"Колишні республіки срср все частіше відмовляють росіянам у звичних життєвих питаннях через ризики потрапити під вторинні міжнародні санкції. Йдеться, зокрема, про купівлю авто та нерухомості – звична для громадян рф схема з оформленням покупок на "місцевого товариша" стає недоступною для учасників", – йдеться  у дописі.

Зокрема, за наявною інформацією у Казахстані автодилери низки відомих брендів почали відмовляти покупцям із російськими паспортами через страх втратити вигідні контракти в майбутньому та через вторинні західні санкції.  Йдеться про Skoda, Hyundai, Kia, Toyota, Volkswagen, Chery, Audi, Nissan і Lexus.

"У Грузії схожа картина на ринку нерухомості: міністерство юстиції країни видало банкірам негласні інструкції щодо блокування великих угод для росіян без пояснення причин.  Фінансові регулятори Казахстану, Киргизстану й Вірменії за рекомендаціями західних партнерів запроваджують автоматичну систему відстеження перепродажів. Ця процедура руйнує улюблену росіянами схему обходу санкцій, коли купівля авто чи комерційної нерухомості оформлювалася на місцевого жителя, а потім переписувалася на покупця із рф", – йдеться  у дописі

За інформацією розвідки, нова система моніторингу дозволить місцевим банкам під час підготовки "швидкої угоди" з перепродажу одразу блокувати рахунки місцевих продавців.

"Також банки Киргизстану, Вірменії та Грузії під тиском пакетів антиросійських санкцій різко посилили перевірки в межах процедур AML-комплаєнсу (Anti-Money Laundering). Вони почали закривати рахунки росіян або відмовлятися приймати перекази з рф, навіть якщо вони здійснюються від непідсанкційних посередників", – йдеться у дописі.

Нагадаємо

Росія планує перевести трильйони рублів пенсійних накопичень у державну програму заощаджень. Розвідка попереджає про ризик втрати контролю над коштами.

Алла Кіосак

ЕкономікаСвіт
Нерухомість
Санкції
Пенсійний вік
Служба зовнішньої розвідки України
Volkswagen
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Киргизстан
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Казахстан
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