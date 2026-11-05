У росії планують автоматично перевести пенсійні накопичення мільйонів громадян у програму довгострокових заощаджень. Кошти хочуть передати під управління державних структур і спрямовувати на інвестиційні проєкти. Загалом ідеться про трильйони рублів, які росіяни ризикують втратити контроль над власними заощадженнями. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

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Нововведення стосуватиметься як клієнтів недержавних пенсійних фондів, так і мільйонів так званих "мовчунів" — росіян, які раніше не обирали спосіб управління своїми накопиченнями. Для останніх влада створює спеціальний державний фонд під управлінням "веб.рф", фактично позбавляючи людей можливості самостійно визначати долю власних грошей.

Масштаби цього перерозподілу значні: йдеться про трильйони рублів. Станом на 2026 рік загальний обсяг накопичень 36,5 млн "мовчунів" становив 2,98 трлн рублів. Ще 3,6 трлн рублів зберігалися у 24 недержавних фондах, які обслуговували 34,4 млн осіб.

Формально програма передбачає виплати через 15 років або після досягнення пенсійного віку — 55 років для жінок і 60 років для чоловіків. Водночас реальна можливість отримати ці кошти назад залишається під питанням - йдеться у повідомленні.

Головна небезпека полягає в тому, що в умовах економічної нестабільності будь-які подібні нововведення створюють ризики втрати заощаджень. Автоматичне переведення коштів означає, що накопичення громадян заморожуються на тривалий строк. За цей час висока інфляція може суттєво знецінити ці суми.

Крім того, існує загроза банкрутства банків та недержавних фондів, що в умовах економічної кризи може призвести до втрати заощаджень.

Окреме занепокоєння викликає те, куди саме спрямують ці кошти. Як заявляло керівництво "веб.рф", гроші росіян планують направляти на "інвестиції в технологічні проєкти". На практиці це може означати використання пенсійних заощаджень для латання бюджетних проблем та фінансування державних ініціатив.

Фактично держава забирає пенсійні гроші громадян під приводом турботи про їхнє майбутнє, водночас спрямовуючи їх на власні потреби.

Будь-яка економічна криза на рф чітко показує: всі проєкти з "довгостроковими заощадженнями" у підсумку б’ють саме по кишенях пересічних росіян, які повністю втрачають контроль над своїми грошима - додали у розвідці.

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