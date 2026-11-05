В россии планируют автоматически перевести пенсионные накопления миллионов граждан в программу долгосрочных сбережений. Средства хотят передать под управление государственных структур и направлять на инвестиционные проекты. В общей сложности речь идет о триллионах рублей, из-за чего россияне рискуют потерять контроль над собственными сбережениями. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Детали

Нововведение коснется как клиентов негосударственных пенсионных фондов, так и миллионов так называемых "молчунов" — россиян, которые ранее не выбирали способ управления своими накоплениями. Для последних власти создают специальный государственный фонд под управлением "вэб.рф", фактически лишая людей возможности самостоятельно определять судьбу собственных денег.

Масштабы этого перераспределения значительны: речь идет о триллионах рублей. По состоянию на 2026 год общий объем накоплений 36,5 млн "молчунов" составлял 2,98 трлн рублей. Еще 3,6 трлн рублей хранились в 24 негосударственных фондах, которые обслуживали 34,4 млн человек.

Формально программа предусматривает выплаты через 15 лет или после достижения пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В то же время реальная возможность получить эти средства обратно остается под вопросом - говорится в сообщении.

Главная опасность заключается в том, что в условиях экономической нестабильности любые подобные нововведения создают риски потери сбережений. Автоматический перевод средств означает, что накопления граждан замораживаются на длительный срок. За это время высокая инфляция может существенно обесценить эти суммы.

Кроме того, существует угроза банкротства банков и негосударственных фондов, что в условиях экономического кризиса может привести к потере сбережений.

Отдельную обеспокоенность вызывает то, куда именно направят эти средства. Как заявляло руководство "вэб.рф", деньги россиян планируют направлять на "инвестиции в технологические проекты". На практике это может означать использование пенсионных сбережений для латания бюджетных проблем и финансирования государственных инициатив.

Фактически государство забирает пенсионные деньги граждан под предлогом заботы об их будущем, одновременно направляя их на собственные нужды.

Любой экономический кризис в рф четко показывает: все проекты с "долгосрочными сбережениями" в итоге бьют именно по карманам обычных россиян, которые полностью теряют контроль над своими деньгами - добавили в разведке.

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