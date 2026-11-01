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Инфляция сжимает спрос в россии: доходы вырастут лишь на 1% - разведка

Киев • УНН

 • 1048 просмотра

В России снижаются расходы на товары и услуги, а доходы населения в 2026 году вырастут лишь на 1%.

Инфляция сжимает спрос в россии: доходы вырастут лишь на 1% - разведка

Из-за инфляции и замедления роста доходов в россии ослабевает потребительский спрос. Согласно прогнозу минэкономразвития рф, прирост реальных располагаемых доходов населения сократится с 7,4% в 2025 году до 1% в 2026-м, сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

Как отметили в разведке, за неделю 12–18 октября 2026 года номинальные потребительские расходы выросли на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В третьем квартале реальные расходы с учетом сезонных колебаний уменьшились на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Спрос падает на товары длительного пользования и услуги. В течение 12–18 октября расходы на электронику и телекоммуникационное оборудование сократились на 13,5% в годовом выражении, на мебель - на 6,6%, такси - на 6,3%, одежду, обувь и аксессуары - на 4,1%, спортивные товары - на 2,7%. россияне откладывают крупные покупки и экономят на необязательных расходах. Экономить заставляет и стоимость повседневных услуг. В августе–сентябре 2026 года жители центральных регионов рф реже посещали салоны красоты, автосервисы и заведения общественного питания, выбирая более дешевые варианты. В москве и московской области переходили на бюджетные заведения и готовую еду из магазинов. На северо-западе страны снижались продажи новых автомобилей, товаров для дома и косметики

- сообщили в СВРУ.

В то же время большинство россиян не ощущает улучшения материального положения. Так, лишь 6% респондентов заявили об улучшении своего положения за последние два–три месяца.

Еще 25% сообщили об ухудшении, а 68% не заметили изменений. Доля последних на протяжении нескольких лет держится на уровне 66–68%, что указывает на длительную стагнацию доходов большинства населения

- говорится в сообщении.

Напомним

Резкий рост цен на нефть в сентябре не принес российскому бюджету соответствующего прироста доходов. Значительную часть собранных налогов Кремль вынужден возвращать нефтяным компаниям, компенсируя им расходы на поддержание внутреннего рынка топлива.

Евгений Устименко

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Служба внешней разведки Украины