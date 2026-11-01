Инфляция сжимает спрос в россии: доходы вырастут лишь на 1% - разведка

Из-за инфляции и замедления роста доходов в россии ослабевает потребительский спрос. Согласно прогнозу минэкономразвития рф, прирост реальных располагаемых доходов населения сократится с 7,4% в 2025 году до 1% в 2026-м, сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Как отметили в разведке, за неделю 12–18 октября 2026 года номинальные потребительские расходы выросли на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В третьем квартале реальные расходы с учетом сезонных колебаний уменьшились на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Спрос падает на товары длительного пользования и услуги. В течение 12–18 октября расходы на электронику и телекоммуникационное оборудование сократились на 13,5% в годовом выражении, на мебель - на 6,6%, такси - на 6,3%, одежду, обувь и аксессуары - на 4,1%, спортивные товары - на 2,7%. россияне откладывают крупные покупки и экономят на необязательных расходах. Экономить заставляет и стоимость повседневных услуг. В августе–сентябре 2026 года жители центральных регионов рф реже посещали салоны красоты, автосервисы и заведения общественного питания, выбирая более дешевые варианты. В москве и московской области переходили на бюджетные заведения и готовую еду из магазинов. На северо-западе страны снижались продажи новых автомобилей, товаров для дома и косметики