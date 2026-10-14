Зростання цін на нафту не рятує бюджет рф від падіння доходів - розвідка

Різке зростання цін на нафту у вересні не принесло російському бюджету відповідного приросту доходів. Значну частину зібраних податків кремль змушений повертати нафтовим компаніям, компенсуючи їм витрати на підтримку внутрішнього ринку пального. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

У вересні валові надходження від нафтогазових податків становили близько $10,16 млрд. Після компенсацій і податкових відрахувань до бюджету надійшло лише $5,28 млрд – на 22,3% менше, ніж за той самий місяць 2025 року. Майже половину зібраних коштів держава фактично повернула сектору - йдеться у повідомленні.

Найбільше зросли виплати за паливним демпфером – з $2,30 млрд у серпні до $3,56 млрд у вересні. Це на 55% більше за місяць і найбільша сума з квітня 2022 року.

Як зазначають у розвідці, високі ціни на нафту лише збільшують суму таких компенсацій. Чим вигідніше продавати нафту на зовнішніх ринках, тим більшою стає різниця з внутрішніми цінами, яку держава компенсує виробникам пального.

Ситуацію погіршує скорочення виробництва нафтопродуктів. Через дефіцит пального кремль обмежує його експорт і нарощує імпорт. У серпні–вересні морські поставки нафтопродуктів на рф становили близько 350–370 тис. тонн на місяць. Компенсації поширили і на імпортне пальне, перекладаючи додаткові витрати на федеральний бюджет.

За січень–вересень нафтогазові доходи бюджету рф скоротилися на 17,2% у річному обчисленні – до $63,82 млрд. Водночас нафтові компанії отримали близько $25,7 млрд компенсацій.

На цьому тлі мінфін рф знизив прогноз нафтогазових доходів на 2026 рік до $88,4 млрд – на 14,5% менше попередньої оцінки. За дев’ять місяців бюджет отримав близько 72% нового річного плану.

Для російського бюджету проблема вже не лише в ціні нафти. Скорочення переробки та дефіцит пального змушують кремль витрачати все більше коштів на утримання внутрішнього ринку. Якщо перебої на НПЗ триватимуть, високі ціни на нафту не компенсують ці витрати, а нафтогазовий сектор залишатиметься джерелом дедалі слабшого бюджетного доходу - додали у СЗРУ.

У Конгресі США готують законопроєкт про заборону будь-яких закупівель російської нафти