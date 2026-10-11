У Конгресі США готують законопроєкт про заборону будь-яких закупівель російської нафти
Київ • УНН
Двопартійний законопроєкт назвуть на честь Рональда Рейгана та винесуть на голосування через discharge petition. Деталі санкцій невідомі.
У Палаті представників Конгресу США готують двопартійний законопроєкт, спрямований на блокування всіх закупівель російської нафти. Документ планують назвати на честь колишнього президента США Рональда Рейгана. Про це повідомив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік у соцмережі X, пише УНН.
Деталі
За словами законодавця, ініціатива отримала назву "Акт Рональда Рейгана про мир через силу" (Ronald Reagan Peace Through Strength Act). Вона передбачає заборону закупівель російської нафти, однак конкретні механізми її реалізації поки не оприлюднені.
Фіцпатрік наголосив, що законопроєкт має підтримку представників обох американських партій. Він також висловив упевненість, що документ отримає переконливу більшість голосів у Палаті представників.
Законопроєкт планують винести на голосування за спеціальною процедурою
Ми вносимо двопартійний законодавчий акт, щоб заблокувати будь-які закупівлі російської нафти. Він називатиметься "Акт Рональда Рейгана про мир через силу". Його винесуть на розгляд Палати представників через процедуру discharge petition, і він буде ухвалений переважною більшістю голосів
Процедура discharge petition дозволяє конгресменам домогтися винесення законопроєкту на розгляд Палати представників в обхід керівництва профільного комітету за умови збору необхідної кількості підписів.
Наразі невідомо, коли саме документ буде представлено та винесено на голосування. Також не уточнюється, чи передбачатиме ініціатива вторинні санкції проти іноземних покупців російської нафти. Для набуття чинності законопроєкт повинен пройти обидві палати Конгресу та бути підписаним президентом США.
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