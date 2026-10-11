У Конгресі США готують законопроєкт про заборону будь-яких закупівель російської нафти

У Палаті представників Конгресу США готують двопартійний законопроєкт, спрямований на блокування всіх закупівель російської нафти. Документ планують назвати на честь колишнього президента США Рональда Рейгана. Про це повідомив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік у соцмережі X, пише УНН.

За словами законодавця, ініціатива отримала назву "Акт Рональда Рейгана про мир через силу" (Ronald Reagan Peace Through Strength Act). Вона передбачає заборону закупівель російської нафти, однак конкретні механізми її реалізації поки не оприлюднені.

Фіцпатрік наголосив, що законопроєкт має підтримку представників обох американських партій. Він також висловив упевненість, що документ отримає переконливу більшість голосів у Палаті представників.

Ми вносимо двопартійний законодавчий акт, щоб заблокувати будь-які закупівлі російської нафти. Він називатиметься "Акт Рональда Рейгана про мир через силу". Його винесуть на розгляд Палати представників через процедуру discharge petition, і він буде ухвалений переважною більшістю голосів