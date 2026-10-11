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В Конгрессе США готовят законопроект о запрете любых закупок российской нефти

Киев • УНН

 • 11878 просмотра

Двухпартийный законопроект назовут в честь Рональда Рейгана и вынесут на голосование через discharge petition. Детали санкций неизвестны.

В Конгрессе США готовят законопроект о запрете любых закупок российской нефти

В Палате представителей Конгресса США готовят двухпартийный законопроект, направленный на блокирование всех закупок российской нефти. Документ планируют назвать в честь бывшего президента США Рональда Рейгана. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик в соцсети X, пишет УНН.

Детали

По словам законодателя, инициатива получила название "Акт Рональда Рейгана о мире через силу" (Ronald Reagan Peace Through Strength Act). Она предусматривает запрет закупок российской нефти, однако конкретные механизмы ее реализации пока не обнародованы.

Фицпатрик подчеркнул, что законопроект имеет поддержку представителей обеих американских партий. Он также выразил уверенность, что документ получит убедительное большинство голосов в Палате представителей.

Законопроект планируют вынести на голосование по специальной процедуре

Мы вносим двухпартийный законодательный акт, чтобы заблокировать любые закупки российской нефти. Он будет называться "Акт Рональда Рейгана о мире через силу". Его вынесут на рассмотрение Палаты представителей посредством процедуры discharge petition, и он будет принят подавляющим большинством голосов

– заявил Фицпатрик.

Процедура discharge petition позволяет конгрессменам добиться вынесения законопроекта на рассмотрение Палаты представителей в обход руководства профильного комитета при условии сбора необходимого количества подписей.

В настоящее время неизвестно, когда именно документ будет представлен и вынесен на голосование. Также не уточняется, будет ли инициатива предусматривать вторичные санкции против иностранных покупателей российской нефти. Для вступления в силу законопроект должен пройти обе палаты Конгресса и быть подписан президентом США.

В Конгрессе США обвинили Зеленского в "намеренном" затягивании мирных переговоров с рф11.10.26, 02:17 • 16012 просмотров

Степан Гафтко

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