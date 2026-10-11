В Конгрессе США обвинили Зеленского в "намеренном" затягивании мирных переговоров с рф
Киев • УНН
Конгрессвумен Анна Паулина Луна обвинила Зеленского в намеренном затягивании переговоров. Доказательств и деталей предложений США она не привела.
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что президент Украины Владимир Зеленский якобы намеренно затягивает мирные переговоры, несмотря на предложенные Вашингтоном выгодные условия урегулирования войны. Об этом политик написала в социальных сетях, сообщает УНН.
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По словам Луны, Соединённые Штаты предложили украинской стороне условия, которые она считает чрезвычайно выгодными. В то же время конгрессвумен не уточнила, о каких именно договорённостях идёт речь и что они предусматривают.
Зеленский намеренно затягивает мирные переговоры. Меня критиковали за эти слова, но это правда. Война должна закончиться. Перед украинцами открываются значительные возможности, и США предложили им очень выгодные условия. Жаль, что всё это происходит
Что известно о заявлении конгрессвумен
Луна не привела конкретных доказательств того, что украинский президент сознательно препятствует переговорному процессу. Её утверждение о действиях Зеленского является политической оценкой, а не установленным фактом.
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Также из сообщения конгрессвумен непонятно, идёт ли речь о новых американских предложениях или об условиях, которые уже обсуждались ранее. Деталей относительно возможных гарантий безопасности, территориальных вопросов или других положений она не обнародовала.
Дополнительно
Ранее Анна Паулина Луна уже неоднократно выступала с критическими заявлениями в отношении Украины. В частности, в июле 2025 года она обвинила президента Владимира Зеленского в якобы запрете православной церкви и пригрозила прекращением американской военной помощи. В январе 2026 года конгрессвумен также заявляла о якобы преследовании православных христиан в Украине. На эти обвинения отреагировала посол Украины в США Ольга Стефанишина, которая опровергла утверждения о религиозных преследованиях и подчеркнула, что деятельность связанных с москвой церковных структур представляет угрозу национальной безопасности.
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