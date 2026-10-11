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У Конгресі США звинуватили Зеленського в "навмисному" затягуванні мирних переговорів з рф

Київ • УНН

 • 5014 перегляди

Конгресвумен Анна Пауліна Луна звинуватила Зеленського в навмисному затягуванні переговорів. Доказів і деталей пропозицій США вона не навела.

У Конгресі США звинуватили Зеленського в "навмисному" затягуванні мирних переговорів з рф

Американська конгресвумен Анна Пауліна Луна заявила, що президент України Володимир Зеленський нібито навмисно затягує мирні переговори, попри запропоновані Вашингтоном вигідні умови врегулювання війни. Про це політикиня написала в соціальних мережах, пише УНН.

Деталі

За словами Луни, Сполучені Штати запропонували українській стороні умови, які вона вважає надзвичайно вигідними. Водночас конгресвумен не уточнила, про які саме домовленості йдеться та що вони передбачають.

Конгресвумен Анна Пауліна Луна
Конгресвумен Анна Пауліна Луна

Зеленський навмисно затягує мирні переговори. Мене критикували за ці слова, але це правда. Війна має закінчитися. Перед українцями відкриваються значні можливості, і США запропонували їм дуже вигідні умови. Шкода, що все це відбувається

– написала Луна.

Що відомо про заяву конгресвумен

Луна не навела конкретних доказів того, що український президент свідомо перешкоджає переговорному процесу. Її твердження про дії Зеленського є політичною оцінкою, а не встановленим фактом.

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Також із повідомлення конгресвумен незрозуміло, чи йдеться про нові американські пропозиції, чи про умови, які вже обговорювалися раніше. Деталей щодо можливих гарантій безпеки, територіальних питань або інших положень вона не оприлюднила.

Додатково

Раніше Анна Пауліна Луна вже неодноразово виступала з критичними заявами щодо України. Зокрема, у липні 2025 року вона звинуватила президента Володимира Зеленського в нібито забороні православної церкви та пригрозила припиненням американської військової допомоги. У січні 2026 року конгресвумен також заявляла про нібито переслідування православних християн в Україні. На ці звинувачення відреагувала посол України у США Ольга Стефанішина, яка спростувала твердження про релігійні переслідування та наголосила, що діяльність пов'язаних із москвою церковних структур становить загрозу національній безпеці.

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