Українську делегацію шокувало рішення Трампа щодо пального з рф - ЗМІ

Українські переговірники були шоковані рішенням Дональда Трампа дозволити експорт російського дизельного палива. Про це повідомляє The Kyiv Independent, передає УНН.

За даними видання, Київ не попередили заздалегідь, а сама зустріч залишила в української сторони враження, що її використали як "прикриття" для угоди з москвою.

Там була не лише наша делегація, а й європейська. Усі сиділи там, як дурні