Українську делегацію шокувало рішення Трампа щодо пального з рф - ЗМІ
Київ • УНН
Київ не попередили про дозвіл експорту російського дизпалива. США звинуватили Зеленського у відсутності прогресу та пригрозили припинити обмін розвідданими.
Українські переговірники були шоковані рішенням Дональда Трампа дозволити експорт російського дизельного палива. Про це повідомляє The Kyiv Independent, передає УНН.
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За даними видання, Київ не попередили заздалегідь, а сама зустріч залишила в української сторони враження, що її використали як "прикриття" для угоди з москвою.
Там була не лише наша делегація, а й європейська. Усі сиділи там, як дурні
Американські представники, як стверджують джерела видання, поклали на Володимира Зеленського відповідальність за відсутність прогресу та пригрозили припинити обмін розвідданими, які допомагають Україні завдавати ударів по цілях у росії.
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Зустріч представників України, США, європейських держав і НАТО в Маямі, присвячена пошуку шляхів деескалації та завершення війни, закінчилася раніше, ніж планувалося.
Українські переговорні групи завершили роботу у США та 10 жовтня повернулись додому.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібен новий президент, який, за його словами, "здатний домовитися з росією про завершення війни".