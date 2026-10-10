$44.8550.14
ukenru
15:13 • 2796 перегляди
Українські переговорні групи повертаються зі США додому
13:01 • 12161 перегляди
З окупації вдалося повернути ще 16 українців - ЛубінецьPhoto
10:27 • 20195 перегляди
"росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю" - Зеленський про атаку на Запоріжжя Video
10 жовтня, 04:55 • 51034 перегляди
США пригрозили залишити Україну без розвідданих через удари по російських НПЗ – Axios
10 жовтня, 04:16 • 50387 перегляди
росіяни завдали удару по Запоріжжі, загинули люди, під завалами будинків можуть бути пораненіPhotoVideo
10 жовтня, 03:32 • 37933 перегляди
У ростові після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа на нафтоналивному терміналіVideo
10 жовтня, 02:56 • 34091 перегляди
Іран захотів приєднатися до СНД у новому форматі
10 жовтня, 02:18 • 29548 перегляди
Україна зможе самостійно обслуговувати Patriot: США готують закупівлю спеціального обладнання
10 жовтня, 01:18 • 22187 перегляди
"Ніхто не хотів класти слухавку": у кремлі розхвалили "дружню розмову" путіна та Трампа
10 жовтня, 00:17 • 20833 перегляди
Трамп подякував путіну за дизельну угоду та проігнорував критику ЗеленськогоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1м/с
54%
747мм
Популярнi новини
Переговори України, Європи і США у Маямі завершились достроково - ЗМІ10 жовтня, 05:59 • 18952 перегляди
Ганебне й прикре рішення - Трамп розкритикував Норвегію через Нобелівську премію миру10 жовтня, 06:39 • 6930 перегляди
Мамографія в Україні: з якого віку потрібно проходити обстеження та як зробити його безплатноPhoto10 жовтня, 07:15 • 23488 перегляди
У Київському метро тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги10:23 • 5540 перегляди
Головний мишолов Даунінг-стріт Ларрі переніс операцію й повернувся до резиденції урядуPhoto11:18 • 8772 перегляди
Публікації
Мамографія в Україні: з якого віку потрібно проходити обстеження та як зробити його безплатноPhoto10 жовтня, 07:15 • 23481 перегляди
Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води9 жовтня, 14:52 • 49989 перегляди
В Україні спростили механізм оренди держприміщень для провайдерів та дата-центрів - яких змін чекати9 жовтня, 14:39 • 50140 перегляди
Паризький автосалон Mondial de l'Auto: дати та головні прем'єриPhoto9 жовтня, 13:46 • 54900 перегляди
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
Ексклюзив
9 жовтня, 09:35 • 67177 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Польща
Китай
Реклама
УНН Lite
Головний мишолов Даунінг-стріт Ларрі переніс операцію й повернувся до резиденції урядуPhoto11:18 • 8768 перегляди
У Норвегії археологи виявили загадкові кам'яні кола віком близько 2000 років10 жовтня, 02:07 • 25267 перегляди
Кара Делевінь розкрила несподівані подробиці стосунків із дівчиною, яку знає понад 20 роківPhoto10 жовтня, 01:06 • 24925 перегляди
Шая Лабаф і Міа Гот розлучаються після 10 років шлюбу на тлі скандалу з актором10 жовтня, 00:06 • 34164 перегляди
Голлівудського актора Кігана Аллена побили та пограбували посеред вулиці в Лос-Анджелесі9 жовтня, 23:06 • 34333 перегляди
Актуальне
The Guardian
Опалення
Техніка
MIM-104 Patriot
The Washington Post

Українські переговорні групи повертаються зі США додому

Київ • УНН

 • 2790 перегляди

Українські переговорні групи завершують роботу у США та 10 жовтня повертаються додому. Про це повідомили в Офісі Президента.

Українські переговорні групи повертаються зі США додому

Українські переговорні групи їдуть додому з США 10 жовтня. Про це УНН повідомили у пресцентрі Офісу Президента України.

Деталі

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що формат переговорів за участю президента США Дональда Трампа було скориговано.

Також зазначається, що сьогодні, завтра і в понеділок будуть розмови. Тому, формат подальших контактів буде уточнюватися.

Нагадаємо

Зустріч представників України, США, європейських держав і НАТО в Маямі, присвячена пошуку шляхів деескалації та завершення війни, закінчилася раніше, ніж планувалося.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Сполучені Штати Америки