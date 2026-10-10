Українські переговорні групи повертаються зі США додому
Київ • УНН
Українські переговорні групи завершують роботу у США та 10 жовтня повертаються додому. Про це повідомили в Офісі Президента.
Українські переговорні групи їдуть додому з США 10 жовтня. Про це УНН повідомили у пресцентрі Офісу Президента України.
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Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що формат переговорів за участю президента США Дональда Трампа було скориговано.
Також зазначається, що сьогодні, завтра і в понеділок будуть розмови. Тому, формат подальших контактів буде уточнюватися.
Нагадаємо
Зустріч представників України, США, європейських держав і НАТО в Маямі, присвячена пошуку шляхів деескалації та завершення війни, закінчилася раніше, ніж планувалося.