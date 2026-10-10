Украинские переговорные группы возвращаются из США домой
Киев • УНН
Украинские переговорные группы завершают работу в США и 10 октября возвращаются домой. Об этом сообщили в Офисе Президента.
Украинские переговорные группы возвращаются домой из США 10 октября. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Офиса Президента Украины.
Детали
Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что формат переговоров с участием президента США Дональда Трампа был скорректирован.
Также отмечается, что сегодня, завтра и в понедельник состоятся разговоры. Поэтому формат дальнейших контактов будет уточняться.
Напомним
Встреча представителей Украины, США, европейских государств и НАТО в Майами, посвященная поиску путей деэскалации и завершения войны, закончилась раньше, чем планировалось.