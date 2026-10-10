Переговори України, Європи і США у Маямі завершились достроково - ЗМІ

Зустріч представників України, США, європейських держав і НАТО в Маямі, присвячена пошуку шляхів деескалації та завершення війни, закінчилася раніше, ніж планувалося. Про це повідомляє старший кореспондент Radio Free Europe/Radio Liberty у Вашингтоні Алекс Рауфоглу у соцмережі Х, пише УНН.

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Водночас спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що учасники зустрічі провели конструктивні обговорення можливих кроків для зниження напруженості та завершення війни росії проти України напередодні зими , а також просування зусиль, спрямованих на досягнення міцного та тривалого миру.

"Обговорення охопили широке коло питань, зокрема короткострокові заходи щодо підготовки до зими (енергетична стійкість, експорт зерна), гарантії безпеки, а також довгострокові домовленості щодо безпеки України та Європи з метою запобігання майбутнім конфліктам та підтримки післявоєнної відбудови й економічного процвітання України, включаючи її вступ до ЄС", – розповів Віткофф.

Він додав, що обмін думками був плідним і допоміг визначити напрямки для подальшого вивчення напередодні наступних переговорів Сполучених Штатів із росією.

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