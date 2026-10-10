Переговори України, Європи і США у Маямі завершились достроково - ЗМІ
Київ • УНН
Зустріч у Маямі щодо деескалації та завершення війни закінчилася без другого дня. Віткофф назвав обговорення конструктивними й плідними.
Зустріч представників України, США, європейських держав і НАТО в Маямі, присвячена пошуку шляхів деескалації та завершення війни, закінчилася раніше, ніж планувалося. Про це повідомляє старший кореспондент Radio Free Europe/Radio Liberty у Вашингтоні Алекс Рауфоглу у соцмережі Х, пише УНН.
Другого дня не буде. Переговори в Маямі завершилися раніше, ніж планувалося
Доповнення
Водночас спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив, що учасники зустрічі провели конструктивні обговорення можливих кроків для зниження напруженості та завершення війни росії проти України напередодні зими , а також просування зусиль, спрямованих на досягнення міцного та тривалого миру.
"Обговорення охопили широке коло питань, зокрема короткострокові заходи щодо підготовки до зими (енергетична стійкість, експорт зерна), гарантії безпеки, а також довгострокові домовленості щодо безпеки України та Європи з метою запобігання майбутнім конфліктам та підтримки післявоєнної відбудови й економічного процвітання України, включаючи її вступ до ЄС", – розповів Віткофф.
Він додав, що обмін думками був плідним і допоміг визначити напрямки для подальшого вивчення напередодні наступних переговорів Сполучених Штатів із росією.
Українська делегація прибула до Маямі на переговори з посланцями Трампа - ЗМІ09.10.26, 16:36 • 20497 переглядiв