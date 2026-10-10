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Переговоры Украины, Европы и США в Майами завершились досрочно - СМИ

Киев • УНН

 • 6650 просмотра

Встреча в Майами по вопросам деэскалации и завершения войны завершилась без второго дня. Виткофф назвал обсуждения конструктивными и плодотворными.

Переговоры Украины, Европы и США в Майами завершились досрочно - СМИ

Встреча представителей Украины, США, европейских государств и НАТО в Майами, посвящённая поиску путей деэскалации и завершения войны, закончилась раньше, чем планировалось. Об этом сообщает старший корреспондент Radio Free Europe/Radio Liberty в Вашингтоне Алекс Рауфоглу в социальной сети X, пишет УНН.

Второго дня не будет. Переговоры в Майами завершились раньше, чем планировалось

- написал журналист

Дополнение

В то же время специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что участники встречи провели конструктивные обсуждения возможных шагов по снижению напряжённости и завершению войны России против Украины накануне зимы, а также продвижению усилий, направленных на достижение прочного и длительного мира.

"Обсуждения охватили широкий круг вопросов, в частности краткосрочные меры по подготовке к зиме (энергетическая устойчивость, экспорт зерна), гарантии безопасности, а также долгосрочные договорённости по безопасности Украины и Европы с целью предотвращения будущих конфликтов и поддержки послевоенного восстановления и экономического процветания Украины, включая её вступление в ЕС", – рассказал Уиткофф.

Он добавил, что обмен мнениями был плодотворным и помог определить направления для дальнейшего изучения накануне следующих переговоров Соединённых Штатов с россией.

Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с посланниками Трампа - СМИ09.10.26, 16:36 • 20611 просмотров

Ольга Розгон

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