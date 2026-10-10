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The New York Times

Віткофф заявив, що США, Україна, НАТО та ЄС обговорили завершення війни до зими на переговорах у Маямі

Київ • УНН

 • 406 перегляди

США, Україна, НАТО та ЄС обговорили деескалацію, безпеку й підготовку до зими. Конкретних домовленостей про припинення боїв не досягли.

Віткофф заявив, що США, Україна, НАТО та ЄС обговорили завершення війни до зими на переговорах у Маямі

У Маямі відбулися переговори делегацій України, США, НАТО та Європейського Союзу щодо шляхів завершення війни до настання зими. Зустріч була конструктивною, заявив спецпосланець президента США Стів Віткофф, пише УНН.

Деталі

За його словами, сторони обговорили можливості деескалації, гарантії безпеки для України та підготовку до зимового періоду

Окрему увагу приділили стійкості української енергосистеми, експорту зерна та довгостроковим домовленостям щодо безпеки Європи.

США готуються до наступного контакту з росією

Учасники переговорів також розглянули питання післявоєнного відновлення України, економічного розвитку та майбутнього вступу до ЄС.

Обмін думками був продуктивним і допоміг визначити напрями для подальшого опрацювання перед наступним контактом США з росією

– зазначив Віткофф.

Конкретних домовленостей щодо припинення бойових дій або дати наступних переговорів американський представник не назвав.

Українська делегація прибула до Маямі на переговори з посланцями Трампа - ЗМІ09.10.26, 16:36 • 20015 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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Стів Віткофф
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