Виткофф заявил, что США, Украина, НАТО и ЕС обсудили завершение войны до зимы на переговорах в Майами
Киев • УНН
США, Украина, НАТО и ЕС обсудили деэскалацию, безопасность и подготовку к зиме. Конкретных договорённостей о прекращении боевых действий не достигли.
В Майами состоялись переговоры делегаций Украины, США, НАТО и Европейского Союза о путях завершения войны до наступления зимы. Встреча была конструктивной, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, пишет УНН.
Детали
По его словам, стороны обсудили возможности деэскалации, гарантии безопасности для Украины и подготовку к зимнему периоду
Отдельное внимание уделили устойчивости украинской энергосистемы, экспорту зерна и долгосрочным договорённостям относительно безопасности Европы.
США готовятся к следующему контакту с Россией
Участники переговоров также рассмотрели вопросы послевоенного восстановления Украины, экономического развития и будущего вступления в ЕС.
Обмен мнениями был продуктивным и помог определить направления для дальнейшей проработки перед следующим контактом США с Россией
Конкретных договорённостей о прекращении боевых действий или дате следующих переговоров американский представитель не назвал.
Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с посланниками Трампа - СМИ09.10.26, 16:36 • 20067 просмотров