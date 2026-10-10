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The New York Times

Виткофф заявил, что США, Украина, НАТО и ЕС обсудили завершение войны до зимы на переговорах в Майами

Киев • УНН

 • 8628 просмотра

США, Украина, НАТО и ЕС обсудили деэскалацию, безопасность и подготовку к зиме. Конкретных договорённостей о прекращении боевых действий не достигли.

Виткофф заявил, что США, Украина, НАТО и ЕС обсудили завершение войны до зимы на переговорах в Майами

В Майами состоялись переговоры делегаций Украины, США, НАТО и Европейского Союза о путях завершения войны до наступления зимы. Встреча была конструктивной, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, пишет УНН.

Детали

По его словам, стороны обсудили возможности деэскалации, гарантии безопасности для Украины и подготовку к зимнему периоду

Отдельное внимание уделили устойчивости украинской энергосистемы, экспорту зерна и долгосрочным договорённостям относительно безопасности Европы.

США готовятся к следующему контакту с Россией

Участники переговоров также рассмотрели вопросы послевоенного восстановления Украины, экономического развития и будущего вступления в ЕС.

Обмен мнениями был продуктивным и помог определить направления для дальнейшей проработки перед следующим контактом США с Россией

— отметил Уиткофф.

Конкретных договорённостей о прекращении боевых действий или дате следующих переговоров американский представитель не назвал.

Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с посланниками Трампа - СМИ09.10.26, 16:36 • 20067 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Стив Уиткофф
НАТО
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина