Виткофф заявил, что США, Украина, НАТО и ЕС обсудили завершение войны до зимы на переговорах в Майами

В Майами состоялись переговоры делегаций Украины, США, НАТО и Европейского Союза о путях завершения войны до наступления зимы. Встреча была конструктивной, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, пишет УНН.

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По его словам, стороны обсудили возможности деэскалации, гарантии безопасности для Украины и подготовку к зимнему периоду

Отдельное внимание уделили устойчивости украинской энергосистемы, экспорту зерна и долгосрочным договорённостям относительно безопасности Европы.

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Участники переговоров также рассмотрели вопросы послевоенного восстановления Украины, экономического развития и будущего вступления в ЕС.

Обмен мнениями был продуктивным и помог определить направления для дальнейшей проработки перед следующим контактом США с Россией — отметил Уиткофф.

Конкретных договорённостей о прекращении боевых действий или дате следующих переговоров американский представитель не назвал.

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