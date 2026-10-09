Украинская делегация прибыла в Майами на переговоры с посланниками Трампа - СМИ
Киев • УНН
Украинские, американские и европейские представители обсудят в Майами новые предложения по прекращению войны с Россией. Посланники Трампа могут отправиться в Москву.
Украинская делегация переговорщиков уже прибыла в Майами в США на переговоры с посланниками президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом 9 октября в X сообщил журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу, пишет УНН.
Делегация Украины прибыла в Майами для переговоров с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером
По его данным, "встречи состоятся на частном курорте Уиткоффа".
Европейские представители, указал он, также присутствуют.
"Обсуждение сосредоточено на новых предложениях по прекращению войны с россией", - сообщил Рауфоглу.
Он сообщил, что обсуждения начинаются в 9 часов по местному времени.
Сначала, по его информации, встретятся представители Украины и США. "В 11:30 - украинцы/E3/НАТО/ЕС/Еврокомиссия; 13:00 - перерыв; 13:40 - продолжение обсуждения", - написал Рауфоглу.
Дополнение
Как сообщалось, от украинской стороны примут участие руководитель Офиса Президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов, директор Службы внешней разведки Рустем Умеров, дипломатический советник Сергей Кислица и член парламента Давид Арахамия. США также пригласили советников по национальной безопасности из Великобритании, Франции и Германии, а также должностных лиц НАТО и ЕС.
Встреча с украинскими переговорщиками и европейскими чиновниками в Майами 9 октября, по сообщениям, направлена на то, чтобы представить "новые идеи и предложения" по выходу из тупика российско-украинской войны.
Посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер затем могут поехать в москву - в этом месяце - для переговоров с главой кремля владимиром путиным.
Встреча США и Украины в Майами: СМИ узнали, на чем сосредоточатся переговоры09.10.26, 13:04 • 3900 просмотров