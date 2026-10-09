Посланці Трампа можуть знову поїхати до москви на переговори з путіним - Axios

Посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть поїхати до москви цього місяця для переговорів з главою кремля володимиром путіним. Це станеться після того, як вони зустрінуться з українськими перемовниками та європейськими чиновниками в Маямі в п'ятницю, щоб представити "нові ідеї та пропозиції" щодо виходу з глухого кута російсько-української війни. Про це з посиланням на американських та українських чиновників повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Адміністрація Трампа сподівається досягти дипломатичного прориву перед проміжними виборами до Конгресу у США та до того, як "Україну охопить жорстока зима".

"Одна з ідей – часткове припинення вогню, яке зупиняє атаки на енергетичну інфраструктуру та поставки зерна", - ідеться у публікації. Хоча Україна заявила, що готова зробити цей крок, росія не виявила особливої ​​готовності.

"Вони всі нервують через зиму. Це буде важка зима, якщо війна не припиниться. Тому США намагаються посередничати між сторонами з метою створення єдиної пропозиції", – сказало джерело в США.

"Віткофф і Кушнер можуть поїхати до москви пізніше цього місяця для подальших переговорів з путіним", повідомило джерело, обізнане з ситуацією.

Український чиновник заявив, що, "попри скептицизм у Києві, проміжні вибори в США та потреба росії у послабленні санкцій можуть призвести до того, що путін погодиться на певне припинення вогню".

Посланці зустрілися з Трампом

Віткофф і Кушнер зустрілися з президентом США Дональдом Трампом у четвер, щоб представити останню пропозицію США та отримати його думку перед переговорами в Маямі, які, як очікується, триватимуть два дні, повідомив американський чиновник.

Міністр фінансів США Скотт Бессент та заступник радника з національної безпеки Майк Нідхем також були присутні на зустрічі.

Зустріч української команди із Кушнером і Віткоффом - хто представить Київ та чи приєднаються європейці

Від українського боку візьмуть участь керівник Офісу Президента Володимира Зеленського Кирило Буданов, директор Служби зовнішньої розвідки Рустем Умеров, дипломатичний радник Сергій Кислиця та член парламенту Давид Арахамія. США також запросили радників з національної безпеки з Великої Британії, Франції та Німеччини, а також посадовців НАТО та ЄС.

Джерело в США повідомило, що "сторони обговорять пропозиції щодо гарантій безпеки для України, план післявоєнного процвітання та інші аспекти конфлікту".

Доповнення

Віткофф і Кушнер відвідали москву та Київ на початку вересня. Відтоді вони працюють з росіянами та українцями над оновленою мирною ініціативою, пише видання.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у четвер на пресконференції в Лісабоні, що війна зайшла в "глухий кут". Він наголосив, що США хочуть запобігти подальшій ескалації бойових дій у наступному місяці та знайти спосіб припинити війну.

Зеленський заявив журналістам у четвер, що Україна обговорює зі США можливість припинення вогню в енергетичній та зерновій сферах.

"Щодо того, що може бути реалістичним або більш реалістичним, я ще не готовий сказати. Я не хочу щось сказати, а потім росія, як завжди, зробить протилежне на зло. Тож давайте почекаємо і побачимо", – сказав він.