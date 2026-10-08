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Зустріч української команди із Кушнером і Віткоффом - хто представить Київ та чи приєднаються європейці

Київ • УНН

 • 9008 перегляди

Переговори триватимуть два дні за участю європейських партнерів. Команда Зеленського має повернутися до Києва з доповіддю в понеділок.

Зустріч української команди із Кушнером і Віткоффом - хто представить Київ та чи приєднаються європейці
Фото ілюстративне

Українська переговорна команда зустрічається в п'ятницю, 9 жовтня, у США з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом. До переговорів долучаться європейські партнери. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН

Українська переговорна команда зустрічається завтра, в п'ятницю, у США з Джаредом Кушнером, Стівом Віткоффом. З нашої сторони - Буданов, Кислиця, Арахамія, Умєров. Також очікується зустріч два дні, і розраховуємо на європейську команду, яка долучиться до нашої переговорної групи і до американської переговорної групи 

- сказав Зеленський. 

Президент розраховує, що у понеділок зранку команда прибуде до Києва з доповіддю. 

Нагадаємо 

Українська переговорна команда ще до кінця цього тижня вирушає до США.

Спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у п'ятницю, 9 жовтня, зустрінуться з українськими посадовцями. 

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
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Київ