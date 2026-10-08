Переговорна команда України вирушає до США ще до кінця тижня - Зеленський

Українська переговорна команда ще до кінця цього тижня вирушає до США. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський журналістам 8 жовтня, пише УНН.

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"Сполучені Штати Америки повинні підняти градус. Кроками санкційними і іншими. І фінансовою допомогою. І окремою допомогою протиповітряної оборони для України. І такими кроками показувати путіну. І змушувати його сісти за стіл перемовин. Важливі моменти", - сказав Президент.

Наша команда сьогодні переговорна в Європі. Завтра-післязавтра буде в Сполучених Штатах Америки. І я надіюся, що всі сигнали відповідні будуть донесені Сполученим Штатам Америки - наголосив Зеленський.

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