"путін сам сяде за стіл переговорів": Зеленський закликав США відкрити Starlink для України

Президент України Володимир Зеленський закликав США допомогти Україні захистити небо та надати необхідні можливості Starlink. Про це він заявив у коментарі українським ЗМІ, передає УНН.

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Відкрийте Starlink для України. Ви ж відкрили, коли Ірану відповідали? Все там працювало. Ізраїль повністю контролював небо над Іраном. Значить, коли вам потрібно, то воно працює? - заявив він.

Також Зеленський заявив, що Китай наближається до створення альтернативи Starlink, яку передає росії.

Я відверто говорив - дайте нам, допоможіть нам захистити небо і домінувати там, і тоді путін сяде за стіл перемовин - додав він.

Водночас Президент України висловив переконання, що США вже мають необхідні можливості для такої допомоги.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні та завтра, 8 і 9 жовтня, будуть "важливі переговори" з партнерами, від яких очікується "конкретний результат" щодо посилення українського захисту.