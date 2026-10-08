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"путін сам сяде за стіл переговорів": Зеленський закликав США відкрити Starlink для України

Київ • УНН

 • 712 перегляди

Зеленський закликав США відкрити Starlink для України та посилити її протиповітряний захист. Він вважає, що необхідні можливості вже є.

"путін сам сяде за стіл переговорів": Зеленський закликав США відкрити Starlink для України

Президент України Володимир Зеленський закликав США допомогти Україні захистити небо та надати необхідні можливості Starlink. Про це він заявив у коментарі українським ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Відкрийте Starlink для України. Ви ж відкрили, коли Ірану відповідали? Все там працювало. Ізраїль повністю контролював небо над Іраном. Значить, коли вам потрібно, то воно працює?

- заявив він.

Також Зеленський заявив, що Китай наближається до створення альтернативи Starlink, яку передає росії.

Я відверто говорив - дайте нам, допоможіть нам захистити небо і домінувати там, і тоді путін сяде за стіл перемовин

 - додав він.

Водночас Президент України висловив переконання, що США вже мають необхідні можливості для такої допомоги.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні та завтра, 8 і 9 жовтня, будуть "важливі переговори" з партнерами, від яких очікується "конкретний результат" щодо посилення українського захисту.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Starlink
Ізраїль
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран