"путін сам сяде за стіл переговорів": Зеленський закликав США відкрити Starlink для України
Київ • УНН
Зеленський закликав США відкрити Starlink для України та посилити її протиповітряний захист. Він вважає, що необхідні можливості вже є.
Президент України Володимир Зеленський закликав США допомогти Україні захистити небо та надати необхідні можливості Starlink. Про це він заявив у коментарі українським ЗМІ, передає УНН.
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Відкрийте Starlink для України. Ви ж відкрили, коли Ірану відповідали? Все там працювало. Ізраїль повністю контролював небо над Іраном. Значить, коли вам потрібно, то воно працює?
Також Зеленський заявив, що Китай наближається до створення альтернативи Starlink, яку передає росії.
Я відверто говорив - дайте нам, допоможіть нам захистити небо і домінувати там, і тоді путін сяде за стіл перемовин
Водночас Президент України висловив переконання, що США вже мають необхідні можливості для такої допомоги.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні та завтра, 8 і 9 жовтня, будуть "важливі переговори" з партнерами, від яких очікується "конкретний результат" щодо посилення українського захисту.