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Зеленський анонсував важливі переговори з партнерами - про що і коли говоритимуть

Київ • УНН

 • 2388 перегляди

8 і 9 жовтня Україна проведе переговори з партнерами щодо посилення захисту. Зеленський повідомив про наслідки атак рф.

Зеленський анонсував важливі переговори з партнерами - про що і коли говоритимуть

Сьогодні та завтра, 8 і 9 жовтня, будуть "важливі переговори" з партнерами, від яких очікується "конкретний результат" щодо посилення українського захисту. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у соцмережах, реагуючи на чергову атаку рф, яка знову була націлена у тому числі на енергетику, пише УНН.

Деталі

"Уже завершилась пошуково-рятувальна операція у Прилуках після російського ракетного удару по пʼятиповерхівці. На жаль, кількість загиблих зросла до 22 людей. Серед них п’ятеро дітей. Мої співчуття всім рідним і близьким. П’ятдесят чотири людини постраждали, семеро з них – діти. Понад 500 фахівців екстрених служб було залучено на місці. Дякую кожному й кожній. Відучора врятували 15 людей, зокрема й 5-річну дитину", - написав Зеленський.

"І після такого жорстокого обстрілу росіяни продовжили бити по наших регіонах. Вранці росія вдарила авіабомбою по звичайній зупинці громадського транспорту в Краматорську. Станом на зараз відомо про 12 загиблих. Ввечері у Києві двоє людей загинули через удар по житловому будинку. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Ще четверо людей поранено, двоє з них – діти. На Одещині через російську атаку дроном пошкоджено притулок для тварин. Знову під ударами була енергетика. Загалом через російські обстріли є руйнування у 10 областях", - вказав Президент.

Він висловив вдячність "партнерам, які не промовчали вчора про ці російські злочини".

Але важливо, щоб підтримка на словах набувала конкретних форм у нових оборонних пакетах для українського захисту. Постачання антибалістики, амуніції до нашої бойової авіації, інвестиції в перехоплювачі – все це фактично працює на збереження життів щодня. Сьогодні та завтра будуть важливі переговори з партнерами. Розраховуємо, що вони дадуть конкретний результат для посилення нашого захисту

- вказав Зеленський.

рф атакувала Україну 142 дронами, понад половина реактивні - скільки збили08.10.26, 09:39 • 1618 переглядiв

Юлія Шрамко

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