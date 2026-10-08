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The New York Times

Зеленский анонсировал важные переговоры с партнёрами - о чём и когда будут говорить

Киев • УНН

 • 9574 просмотра

8 и 9 октября Украина проведёт переговоры с партнёрами по вопросу усиления защиты. Зеленский сообщил о последствиях атак рф.

Зеленский анонсировал важные переговоры с партнёрами - о чём и когда будут говорить

Сегодня и завтра, 8 и 9 октября, состоятся "важные переговоры" с партнёрами, от которых ожидается "конкретный результат" в вопросе усиления украинской защиты. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, реагируя на очередную атаку рф, которая вновь была направлена, в частности, на энергетику, пишет УНН.

Детали

"Уже завершилась поисково-спасательная операция в Прилуках после российского ракетного удара по пятиэтажному дому. К сожалению, количество погибших возросло до 22 человек. Среди них пятеро детей. Мои соболезнования всем родным и близким. Пятьдесят четыре человека пострадали, семеро из них — дети. Более 500 специалистов экстренных служб были привлечены на месте. Благодарю каждого и каждую. Со вчерашнего дня спасли 15 человек, в том числе 5-летнего ребёнка", — написал Зеленский.

"И после такого жестокого обстрела россияне продолжили наносить удары по нашим регионам. Утром россия ударила авиабомбой по обычной остановке общественного транспорта в Краматорске. По состоянию на сейчас известно о 12 погибших. Вечером в Киеве два человека погибли из-за удара по жилому дому. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Ещё четыре человека ранены, двое из них — дети. В Одесской области из-за российской атаки дроном повреждён приют для животных. Вновь под ударами была энергетика. В целом из-за российских обстрелов разрушения есть в 10 областях", — указал Президент.

Он выразил благодарность "партнёрам, которые вчера не промолчали о этих российских преступлениях".

Но важно, чтобы поддержка на словах приобретала конкретные формы в новых оборонных пакетах для украинской защиты. Поставки противобаллистических средств, боеприпасов для нашей боевой авиации, инвестиции в перехватчики — всё это фактически работает на сохранение жизней каждый день. Сегодня и завтра состоятся важные переговоры с партнёрами. Рассчитываем, что они дадут конкретный результат для усиления нашей защиты

— указал Зеленский.

рф атаковала Украину 142 дронами, более половины из них - реактивные: сколько сбили08.10.26, 09:39 • 1892 просмотра

Юлия Шрамко

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