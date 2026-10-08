рф атаковала Украину 142 дронами, более половины из них - реактивные: сколько сбили

$44.860.0850.160.48
ukenru
Эксклюзив
07:36 • 9228 просмотра
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
8 октября, 00:49 • 29527 просмотра
Трамп перед выборами раздаёт американцам $2,35 млрд — Reuters
7 октября, 22:14 • 33212 просмотра
российский дрон попал в дом в Киеве: пострадали 4 человекаPhoto
7 октября, 19:38 • 28775 просмотра
Враг продолжает атаковать столицу: в одном из районов дрон попал в многоэтажку, вспыхнул пожар
7 октября, 18:52 • 27840 просмотра
Обгоревшие книги из Харькова стали инсталляцией на ярмарке во Франкфурте
7 октября, 17:59 • 43893 просмотра
Варианты коротких путешествийPhoto
7 октября, 17:45 • 22614 просмотра
"Днепр-Арену" в четвёртый раз выставили на аукцион со "скидкой"
7 октября, 17:13 • 22203 просмотра
В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения — действуют ли графики
Эксклюзив
7 октября, 16:15 • 42898 просмотра
Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаровPhoto
Эксклюзив
7 октября, 15:25 • 39954 просмотра
Диетолог рассказал, чем полезна скумбрия и как правильно её есть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3м/с
54%
749мм
Популярные новости
Украина отвоёвывает земли на Донбассе, препятствуя российскому наступлению — NYT7 октября, 22:45 • 14913 просмотра
российская пропаганда усилила дезинформационную кампанию вокруг трагедии в Буче — ЦПД7 октября, 23:47 • 20180 просмотра
Дворец спорта в Киеве назовут в честь легендарного Игоря Турчина8 октября, 01:20 • 13880 просмотра
"С гордостью похоронила": Лавров обвинил Европу в срыве договорённостей России и США в Анкоридже8 октября, 01:51 • 11059 просмотра
В российском Сасово горит здание с заводом «Саста» и дата-центром «Яндекса»Video02:24 • 10135 просмотра
публикации
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
Эксклюзив
07:36 • 9248 просмотра
Варианты коротких путешествийPhoto7 октября, 17:59 • 43896 просмотра
Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаровPhoto
Эксклюзив
7 октября, 16:15 • 42901 просмотра
Диетолог рассказал, чем полезна скумбрия и как правильно её есть
Эксклюзив
7 октября, 15:25 • 39959 просмотра
Почему «очень дорогие» адвокаты обвиняемых в медицинской халатности врачей Odrex пропускают судебные заседания?7 октября, 13:42 • 40927 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марин Ле Пен
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Иран
Израиль
Реклама
УНН Lite
В Киеве появилась звезда Ярославы Магучих — где её можно увидетьVideo7 октября, 20:37 • 22892 просмотра
Трамп вручит Маску высшую научную награду США7 октября, 19:53 • 22212 просмотра
Ставка на роскошь и сокращение расходов — Porsche перестроит бизнес, готовясь к эпохе снижения продаж7 октября, 16:56 • 22036 просмотра
Папа Лев на встрече с епископами в Ватикане, вероятно, обсудит повторные браки и католиков-геев7 октября, 15:43 • 22235 просмотра
Трэвис Баркер показал фото из больницы, но не раскрыл причину7 октября, 14:51 • 22171 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
The New York Times
Хранитель
Фильм
Отопление

рф атаковала Украину 142 дронами, более половины из них - реактивные: сколько сбили

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

В ночь на 8 октября рф запустила по Украине 142 дрона, в частности 82 реактивных Shahed. ПВО сбила или подавила 126 БПЛА.

рф атаковала Украину 142 дронами, более половины из них - реактивные: сколько сбили

россия в ночь на 8 октября атаковала Украину 142 дронами. 126 из них были сбиты или подавлены. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Что и откуда запустила рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 октября (с 18:00 7 октября) противник атаковал 142 ударными БпЛА типа Shahed (82 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Курск, Шаталово — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", дронов других типов

— сообщили в ВС ВСУ.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 7 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) в 4 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА.

В Прилуках после удара рф всю ночь продолжались поисковые работы: число погибших возросло до 2208.10.26, 09:06 • 2246 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Взрывы
Воздушная тревога
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Крым
Украина
Донецк