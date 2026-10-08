рф атаковала Украину 142 дронами, более половины из них - реактивные: сколько сбили

россия в ночь на 8 октября атаковала Украину 142 дронами. 126 из них были сбиты или подавлены. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 октября (с 18:00 7 октября) противник атаковал 142 ударными БпЛА типа Shahed (82 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Курск, Шаталово — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", дронов других типов