рф атаковала Украину 142 дронами, более половины из них - реактивные: сколько сбили
Киев • УНН
В ночь на 8 октября рф запустила по Украине 142 дрона, в частности 82 реактивных Shahed. ПВО сбила или подавила 126 БПЛА.
россия в ночь на 8 октября атаковала Украину 142 дронами. 126 из них были сбиты или подавлены. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
Что и откуда запустила рф
По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 октября (с 18:00 7 октября) противник атаковал 142 ударными БпЛА типа Shahed (82 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Курск, Шаталово — рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", дронов других типов
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 7 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) в 4 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БпЛА.
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