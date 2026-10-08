В Прилуках после удара рф всю ночь продолжались поисковые работы: число погибших возросло до 22

В Прилуках Черниговской области всю ночь продолжались поисковые работы в разрушенном многоэтажном доме после удара рф 8 октября. Число погибших увеличилось до 22, еще 54 человека получили травмы. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные ГСЧС Украины от 9 октября.

В Прилуках всю ночь продолжались поисково-спасательные работы на месте российского удара. По состоянию на утро подтверждена гибель 22 человек, среди них — пятеро детей. Еще 54 человека получили травмы, в частности 7 детей — сообщили в ГСЧС.

Во время спасательной операции спасателям, как сообщается, удалось спасти 15 человек, в частности одного ребенка.

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы и демонтировать разрушенные конструкции.

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Как сообщили в МВД, 8 октября — День траура по жертвам российской атаки. Сегодня Украина чтит память людей, чьи жизни унесла российская атака в ночь на 7 октября. Среди погибших — дети.