У Прилуках після удару рф усю ніч тривали пошукові роботи: кількість загиблих зросла до 22
Київ • УНН
У Прилуках загинули 22 людини, серед них п’ятеро дітей. Ще 54 постраждали, рятувальники розбирають завали у зруйнованій багатоповерхівці.
У Прилуках на Чернігівщині у зруйнованій багатоповерхівці після удару рф 8 жовтня усю ніч тривали пошукові роботи. Кількість загиблих збільшилася до 22, ще 54 травмовано. Про це УНН пише з посиланням на дані ДСНС України 9 жовтня.
У Прилуках усю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. Станом на ранок підтверджено загибель 22 людей, серед них - п’ятеро дітей. Ще 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей
Під час рятувальної операції надзвичайникам, як вказано, вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину.
Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.
Трьом хлопчикам, яких рф убила в Прилуках, було лише по року - Зеленський07.10.26, 18:16 • 12753 перегляди
Доповнення
Як повідомили у МВС, 8 жовтня – День жалоби за жертвами російської атаки. Сьогодні Україна вшановує пам’ять людей, чиї життя забрала російська атака в ніч на 7 жовтня. Серед загиблих – діти.