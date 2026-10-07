Трьом хлопчикам, яких рф убила в Прилуках, було лише по року - Зеленський

Фото: Андрій Ходьков - фотограф УНН

У результаті ворожої атаки на житловий будинок у Прилуках загинули четверо дітей - Олександр, Кирило і Сергій, яким було лише по одному року, та восьмирічний Максим. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Триває розбір завалів на місці удару російської ракети по житловому будинку в Прилуках. На цей час відомо про 18 загиблих, і четверо з них – діти: Олександр, Кирило і Сергій, яким було лише по одному року, та восьмирічний Максим. Мої співчуття всім рідним і близьким - повідомив Зеленський.

Президент додав, що десятки людей поранені, серед них семеро дітей. Усі оперативні служби залучені, працюють на місці. П’ятнадцять людей вдалося врятувати, серед них одна дитина. Є люди, які поки не виходять на звʼязок.

Додамо

Зеленський наголосив, що росіяни добре знають, що бʼють по звичайних містах, по звичайному життю. І продовження застосування ракет проти України, проти людей, дітей – це абсолютно свідомий вибір терору.

Саме це обирає Москва всупереч усім нашим зусиллям з партнерами заради наближення миру. І це чітка причина, чому тиску на росію потрібно більше і чому оборонних пакетів для України треба більше. Важливо, щоб лідери це розуміли. Важливо, щоб світ сьогодні не промовчав - резюмував Глава держави.

"російська армія "подарувала" путіну знищення будинку в Прилуках", атакувала енергетику - Зеленський про обстріл рф

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Як повідомили у ДСНС, кількість загиблих внаслідок удару росіян по Прилуках зросла до 18, серед них 4 дитини.