У Прилуках кількість загиблих після російського удару зросла до 18
Київ • УНН
У Прилуках загинули 18 людей, серед них четверо дітей, ще 55 постраждали. Рятувальники розбирають завали та продовжують пошукові роботи.
Кількість загиблих внаслідок удару росіян по Прилуках зросла до 18, серед них 4 дитини, передає УНН із посиланням на ДСНС.
До 18 людей, серед них 4 дитини, зросла кількість загиблих внаслідок удару росіян по Прилуках на Чернігівщині. Постраждали 55 людей, у тому числі 7 дітей
Під завалами виявили тіло ще однієї жертви. Відео - Андрій Ходьков, фотограф УНН
Ліквідація наслідків атаки триває. Рятувальники розбирають зруйновані конструкції та обстежують завали. На місці працюють усі екстрені служби.
"російська армія "подарувала" путіну знищення будинку в Прилуках", атакувала енергетику - Зеленський про обстріл рф07.10.26, 10:40 • 20832 перегляди