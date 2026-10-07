У Прилуках кількість загиблих після російського удару зросла до 18

Фото: Андрій Ходьков, фотограф УНН

Кількість загиблих внаслідок удару росіян по Прилуках зросла до 18, серед них 4 дитини, передає УНН із посиланням на ДСНС.

До 18 людей, серед них 4 дитини, зросла кількість загиблих внаслідок удару росіян по Прилуках на Чернігівщині. Постраждали 55 людей, у тому числі 7 дітей - йдеться у повідомленні.

Під завалами виявили тіло ще однієї жертви. Відео - Андрій Ходьков, фотограф УНН

Ліквідація наслідків атаки триває. Рятувальники розбирають зруйновані конструкції та обстежують завали. На місці працюють усі екстрені служби.

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