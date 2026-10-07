В Прилуках число погибших после российского удара возросло до 18
Киев • УНН
В Прилуках погибли 18 человек, среди них четверо детей, ещё 55 пострадали. Спасатели разбирают завалы и продолжают поисковые работы.
Число погибших в результате удара россиян по Прилукам возросло до 18, среди них 4 ребенка, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
До 18 человек, среди них 4 ребенка, возросло число погибших в результате удара россиян по Прилукам в Черниговской области. Пострадали 55 человек, в том числе 7 детей
Под завалами обнаружили тело еще одной жертвы. Видео — Андрей Ходьков, фотограф УНН
Ликвидация последствий атаки продолжается. Спасатели разбирают разрушенные конструкции и обследуют завалы. На месте работают все экстренные службы.
"российская армия "подарила" путину уничтожение дома в Прилуках", атаковала энергетику - Зеленский об обстреле рф07.10.26, 10:40 • 20877 просмотров