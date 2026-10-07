В Прилуках число погибших после российского удара возросло до 18

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

Число погибших в результате удара россиян по Прилукам возросло до 18, среди них 4 ребенка, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

До 18 человек, среди них 4 ребенка, возросло число погибших в результате удара россиян по Прилукам в Черниговской области. Пострадали 55 человек, в том числе 7 детей - говорится в сообщении.

Под завалами обнаружили тело еще одной жертвы. Видео — Андрей Ходьков, фотограф УНН

Ликвидация последствий атаки продолжается. Спасатели разбирают разрушенные конструкции и обследуют завалы. На месте работают все экстренные службы.

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