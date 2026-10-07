"российская армия "подарила" путину уничтожение дома в Прилуках", атаковала энергетику - Зеленский об обстреле рф

Сегодня путину на день рождения российская армия "подарила" уничтожение жилого дома в Прилуках. Всего россия выпустила по Украине в ночь на 7 октября 70 ракет, много баллистических, под ударами оказалась инфраструктура Киева и 12 областей, одна из ключевых целей — энергетика. Известно как минимум об 11 погибших, более 30 человек получили ранения. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массированную атаку рф, пишет УНН.

Сегодня путину на день рождения российская армия "подарила" уничтожение жилого дома в Прилуках на Черниговщине. Это была обычная пятиэтажка. К сожалению, на данный момент известно о пяти погибших, 26 человек получили ранения, в частности пятеро детей. Под завалами до сих пор могут находиться люди. На месте непрерывно работают спасатели — делают всё, чтобы найти каждого и каждую. В результате российских ракетных ударов повреждены ещё пять многоквартирных домов в Днепре, четыре многоэтажки в Кременчуге. И, к сожалению, два человека погибли, восемь получили ранения. Дроном повреждён многоэтажный дом в Запорожье. В Киеве россияне убили двух человек. Ещё два человека погибли в Александрии. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Всего этой ночью под ударами оказалась инфраструктура Киева и 12 областей — написал Зеленский в соцсетях.

Как сообщил Президент:

Одна из ключевых целей — наша энергетика. россияне хотели ударить болезненно и показательно. Это был один из самых подлых ударов: всего 70 ракет, много баллистических, а также "шахеды". К сожалению, удалось сбить лишь часть. Российская баллистика остаётся крупнейшим вызовом

"И пакеты ПВО для нас сейчас — это жизненная необходимость. Именно поэтому мы ежедневно ищем ракеты для "Пэтриотов", которые могут и должны реально защищать жизни людей здесь, в украинском небе. Спасибо всем, кто нам помогает", — отметил Глава государства.