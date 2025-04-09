В 1/2 Кубка Украины пробились "Буковина", "Шахтер", "Динамо" и "Полесье". Жеребьевка полуфиналов состоится 3 апреля, базовый день проведения матчей - 23 апреля.
В Александрийском районе Кировоградской области силами ПВО уничтожены два вражеских беспилотника. По сообщению Райковича, инцидент произошел ночью и не имел последствий.
В Александрийской громаде Кировоградской области во время воздушной тревоги раздались громкие взрывы. По предварительным данным, работали силы обороны, пострадавших нет.
На Кировоградщине женщину приговорили к 6 годам заключения за поджог автомобиля военнослужащего Нацгвардии. Она получила задание через Telegram-сообщество и должна была получить 10 тыс. грн за поджог.
В Александровском районе Кировоградской области в результате дроновой атаки врага повреждены окна в нескольких домах, пострадавших нет.
В Кировоградской области эксперты осмотрели около 60 дворов и получили столько же обращений от жителей после ракетной атаки россии на громаду Светловодска.
Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что специалисты обследуют повреждения от вражеского ракетного обстрела в Александрийском районе, энергетики восстановят поврежденные линии, а также призывает к экономному потреблению электроэнергии в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины.
В Кировоградской области комиссия начала оценивать повреждения жилых домов и хозяйственных построек после вражеского обстрела в Александрийском районе, сейчас зафиксировано 6 домов, а специалисты консультируют жителей относительно подачи заявлений на возмещение убытков.
В небе над Александрийским районом Кировоградской области, отработала противовоздушная оборона. Из-за атаки россиян есть повреждения жилых домов и хозяйственных построек.
Из-за значительных повреждений энергосистемы Украины, вызванных российскими ракетными обстрелами, в городе Александрия Кировоградской области срочно введены графики аварийных отключений электроэнергии.
Обломки беспилотника повредили здание и автомобиль в Александрийском районе Кировоградской области, выбив окна.
Атака вражеского беспилотника в Александрийском районе Кировоградской области повредила частные промышленные объекты и жилые дома, вызвав взрывную волну, которая выбила окна и повредила крыши.
29-летний пожарный погиб во время тушения пожара, возникшего в мастерской в селе Власовка Александрийского района Кировоградской области Украины.