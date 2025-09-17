$41.180.06
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала

Киев • УНН

 • 264 просмотра

С 17 сентября начинается розыгрыш 1/16 финала Кубка Украины, где присоединяются 4 участника еврокубков. УНН публикует расписание матчей и информацию о трансляциях.

Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала

Сегодня, 17 сентября, и до следующей среды украинских болельщиков порадует розыгрыш 1/16 финала Кубка Украины. На этой стадии присоединяются 4 участника еврокубков от Украины. УНН рассказывает расписание матчей и где посмотреть. 

Подробности

На стадии 1/16 финала Кубка Украины будут соревноваться команды, одержавшие победы на этапе 1/32 финала, а также четыре представителя Украины в еврокубках (киевское "Динамо", донецкий "Шахтер", житомирское "Полесье" и "Александрия").

Среда 17 сентября

  • "Металлист" (Харьков) — “ЛНЗ” (Черкассы). 13:00 - 0:2
    • "Чернигов" (Чернигов) — "Кривбасс" (Кривой Рог). 13:00 - 1:1 (пен. 1:3)
      • "Полесье" (Ставки, Киевская обл.) — "Шахтер" (Донецк). 15:30
        • "Левый берег" (Киев) — "Виктория" (Сумы). 15:30
          • "Александрия" (Александрия) — "Динамо" (Киев). 18:00

            Четверг 18 сентября

            • "Металлург" (Запорожье) — "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь). 13:00
              • "Буковина" (Черновцы) — "Карпаты" (Львов). 15:30
                • "Нива" (Тернополь) — "Полтава" (Полтава). 18:00

                  Вторник 23 сентября

                  • "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) — "Лесное" (Киев). 13:00
                    • "Денгофф" (Дениховка, Киевская обл.) — "Агробизнес" (Волочиск). 15:30

                      Среда 24 сентября

                      • "Агротех" (Тышковка, Кировоградская обл.) — "Черноморец" (Одесса). 13:00
                        • "Ингулец" (Петрово) — "Подолье" (Хмельницкий). 13:00
                          • "Нива" (Винница) — "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни). 15:30 
                            • "Локомотив" (Киев) — "Верес" (Ровно). 15:30
                              • "Колос" (Полонное, Хмельницкая обл.) — "Металлист 1925" (Харьков). 15:30
                                • "Рух" (Львов) — "Полесье" (Житомир). 18:00

                                  Трансляции матчей состоятся на УПЛ ТВ, которые будут доступны на ОТТ платформах, а также Youtube.

                                  Дополнение

                                  Как ранее сообщал УНН, в июле Украинская ассоциация футбола представила обновленный формат Кубка Украины сезона 2025/2026, предусматривающий увеличение количества команд до 68, включая любительские. Изменения коснутся регламента проведения матчей, распределения призовых и системы жеребьевки.

                                  Победители одноматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала. В случае ничьей в основное время победитель будет определяться сразу в серии пенальти.

                                  68 команд, слепая жеребьевка, без дополнительного времени: УАФ представила обновленный формат проведения Кубка Украины17.07.25, 15:26 • 4313 просмотров

                                  Павел Башинский

                                  Спортпубликации