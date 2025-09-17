Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала
С 17 сентября начинается розыгрыш 1/16 финала Кубка Украины, где присоединяются 4 участника еврокубков. УНН публикует расписание матчей и информацию о трансляциях.
На стадии 1/16 финала Кубка Украины будут соревноваться команды, одержавшие победы на этапе 1/32 финала, а также четыре представителя Украины в еврокубках (киевское "Динамо", донецкий "Шахтер", житомирское "Полесье" и "Александрия").
Среда 17 сентября
- "Металлист" (Харьков) — “ЛНЗ” (Черкассы). 13:00 - 0:2
- "Чернигов" (Чернигов) — "Кривбасс" (Кривой Рог). 13:00 - 1:1 (пен. 1:3)
- "Полесье" (Ставки, Киевская обл.) — "Шахтер" (Донецк). 15:30
- "Левый берег" (Киев) — "Виктория" (Сумы). 15:30
- "Александрия" (Александрия) — "Динамо" (Киев). 18:00
Четверг 18 сентября
- "Металлург" (Запорожье) — "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь). 13:00
- "Буковина" (Черновцы) — "Карпаты" (Львов). 15:30
- "Нива" (Тернополь) — "Полтава" (Полтава). 18:00
Вторник 23 сентября
- "Олимпия" (Савинцы, Полтавская обл.) — "Лесное" (Киев). 13:00
- "Денгофф" (Дениховка, Киевская обл.) — "Агробизнес" (Волочиск). 15:30
Среда 24 сентября
- "Агротех" (Тышковка, Кировоградская обл.) — "Черноморец" (Одесса). 13:00
- "Ингулец" (Петрово) — "Подолье" (Хмельницкий). 13:00
- "Нива" (Винница) — "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни). 15:30
- "Локомотив" (Киев) — "Верес" (Ровно). 15:30
- "Колос" (Полонное, Хмельницкая обл.) — "Металлист 1925" (Харьков). 15:30
- "Рух" (Львов) — "Полесье" (Житомир). 18:00
Трансляции матчей состоятся на УПЛ ТВ, которые будут доступны на ОТТ платформах, а также Youtube.
Как ранее сообщал УНН, в июле Украинская ассоциация футбола представила обновленный формат Кубка Украины сезона 2025/2026, предусматривающий увеличение количества команд до 68, включая любительские. Изменения коснутся регламента проведения матчей, распределения призовых и системы жеребьевки.
Победители одноматчевых противостояний выйдут в 1/8 финала. В случае ничьей в основное время победитель будет определяться сразу в серии пенальти.
