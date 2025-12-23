$42.150.10
12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
08:27
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
06:30
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Эксклюзивы
Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что экономика рф позволяет производить оружие и нанимать наемников, что дает возможность кремлю продолжать войну. Он подчеркнул, что путин и его элиты не видят будущего россии без Украины.

Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД

Пока российская экономика позволяет производить оружие, нанимать наемников и контрактников - кремль и дальше будет воевать против Украины. Экономика позволяет зарабатывать на бюджете его друзьям из элит - это природа режима владимира путина. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Подробности

путин и его элиты не видят будущего россии без Украины и влияния на Европу. Его для них все равно нет, пишет Коваленко.

Их модель существования - не европейская. Это неразвитые азиаты, потому что экономики и общества развитой Азии очень современны. Но россияне - сырьевые придатки не только по факту, но и в головах, которые хотят навязывать силой свою разруху

 - говорится в сообщении.

По словам начальника ЦПД, россия рассматривается не как геополитический игрок, а как ресурс.

В голове путина он делит Европу вместе с США и Китаем. В головах Китая россия - зависимый от них инструмент военной силы, дестабилизатор калибра КНДР на десятилетия. В голове США - россия является территорией ресурсов и безумных денег

 - заявил Коваленко.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что российский диктатор подтвердил намерение захватить территории, которые считает "историческими землями россии". Речь идет, в первую очередь, о юге и востоке Украины.

Начальник ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что россию владимира путина невозможно вернуть в цивилизованный мир, так же как невозможно было создать демократию в россии времен ее первого президента, бориса ельцина. По его словам, демократия в россии возможна только при условии распада рф как государства.

Евгений Устименко

