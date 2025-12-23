Экономика рф позволяет кремлю продолжать войну против Украины и обогащаться на этом - ЦПД

Пока российская экономика позволяет производить оружие, нанимать наемников и контрактников - кремль и дальше будет воевать против Украины. Экономика позволяет зарабатывать на бюджете его друзьям из элит - это природа режима владимира путина. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

путин и его элиты не видят будущего россии без Украины и влияния на Европу. Его для них все равно нет, пишет Коваленко.

Их модель существования - не европейская. Это неразвитые азиаты, потому что экономики и общества развитой Азии очень современны. Но россияне - сырьевые придатки не только по факту, но и в головах, которые хотят навязывать силой свою разруху

По словам начальника ЦПД, россия рассматривается не как геополитический игрок, а как ресурс.

В голове путина он делит Европу вместе с США и Китаем. В головах Китая россия - зависимый от них инструмент военной силы, дестабилизатор калибра КНДР на десятилетия. В голове США - россия является территорией ресурсов и безумных денег