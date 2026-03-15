Роберт Де Ниро обратился к украинцам по поводу борьбы против агрессии РФ
Киев • УНН
Голливудский актер поддержал украинцев в борьбе против российской агрессии. Де Ниро поздоровался на украинском языке и пожелал гражданам мира и спокойствия.
Американский актер Роберт Де Ниро поддержал Украину в борьбе с российской агрессией. Видеообращение кинозвезды обнародовано на Instagram-странице Ukraine WOW, сообщает УНН.
В начале ролика Де Ниро сказал "привет" на украинском языке.
Добрые люди из Соединенных Штатов поддерживают вас в вашей борьбе против аморальной российской агрессии. Держитесь. От моей семьи и моих сограждан-американцев я шлю вам любовь и пожелания мира и спокойствия. Слава Украине!
Ранее Роберт Де Ниро, Катрин Денев, Imagine Dragons, Боно, Хилари Суэнк, Вигго Мортенсен, Эмма Томпсон, Стивен Фрай – более 30 мировых звезд и амбассадоров UNITED24 обратились к украинцам со словами поддержки.
