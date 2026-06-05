путин отреагировал на письмо Зеленского и назвал условия для переговоров
Киев • УНН
российский диктатор не видит смысла во встрече с Зеленским после получения его письма о мире. Он требует "договоренностей" и ответил на замечания относительно своего возраста.
российский диктатор владимир путин отреагировал на открытое письмо от Президента Украины Владимира Зеленского с предложением прекратить войну. Об этом он заявил во время трансляции петербургского международного экономического форума, передает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
По словам диктатора, он получил письмо от своего пресс-секретаря дмитрия пескова. Он заявил, что в данный момент не видит смысла во встрече с украинским президентом. Также путин добавил, что Киеву нужно "остановить российское наступление", а москве нужны "договоренности".
Диктатор добавил, что "никогда не отказывал Зеленскому во встрече, но против того, чтобы переливать из пустого в порожнее", а также прокомментировал внимание к своему возрасту в письме Зеленского.
Главное - это не возраст. Главное - дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторюсь, старше меня, но демонстрируют достаточно энергии
Контекст
Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо российскому диктатору владимиру путину - предложил назначить встречу и определить дату.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал письмо Президента Украины Владимира Зеленского шансом для российского диктатора владимира путина завершить войну.
Напомним
Президент США Дональд Трамп с оптимизмом отреагировал на инициативу Президента Украины Владимира Зеленского относительно возможной встречи с российским диктатором владимиром путиным.