путин отреагировал на письмо Зеленского и назвал условия для переговоров

российский диктатор владимир путин отреагировал на открытое письмо от Президента Украины Владимира Зеленского с предложением прекратить войну. Об этом он заявил во время трансляции петербургского международного экономического форума, передает УНН со ссылкой на российские "медиа".

По словам диктатора, он получил письмо от своего пресс-секретаря дмитрия пескова. Он заявил, что в данный момент не видит смысла во встрече с украинским президентом. Также путин добавил, что Киеву нужно "остановить российское наступление", а москве нужны "договоренности".

Диктатор добавил, что "никогда не отказывал Зеленскому во встрече, но против того, чтобы переливать из пустого в порожнее", а также прокомментировал внимание к своему возрасту в письме Зеленского.

Главное - это не возраст. Главное - дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторюсь, старше меня, но демонстрируют достаточно энергии