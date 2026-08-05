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The Washington Post

Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США на случай региональной войны с Китаем или рф - СМИ

Киев • УНН

 • 5765 просмотра

США обновляют ядерную стратегию, делая акцент на тактическом оружии малой дальности. Цель - не допустить перерастания обычной войны в ядерную.

Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США на случай региональной войны с Китаем или рф - СМИ

Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию США на случай региональной войны с Китаем или россией, со ссылкой на источники сообщает NBC News, пишет УНН.

Руководитель политического отдела Министерства обороны разрабатывает новую ядерную стратегию США, которая делает акцент на возможном использовании тактического оружия малой дальности в случае региональной войны с Китаем или россией

по словам пяти человек, знакомых с планами, пишет издание.

Как цитирует материал Daily Express, ожидается, что Элбридж Колби, чья новая стратегия противоречит рекомендациям, которых придерживались десятилетиями, посетит военное мероприятие в Небраске в среду и поделится своими мыслями по этому вопросу. Он, как сообщается, в частном порядке посетит Стратегическое командование США, ответственное за ядерные силы, которое управляет наземными ракетами, стратегическими бомбардировщиками и подводными лодками.

Согласно новому плану, как считается, варианты ядерного реагирования, предоставляемые президенту США во время кризиса, будут обновлены.

По сообщениям, его целью является предотвращение перерастания обычной войны в ядерную, а также предотвращение использования противником конфликта в своих целях.

Ранее Пентагон предупреждал, что США одновременно сталкиваются с двумя основными ядерными соперниками — Китаем и россией.

В прошлом месяце Пентагон пополнил список иностранных учреждений, связанных с "проблемной деятельностью", которая может угрожать национальной безопасности США, включив в него три наиболее известных исследовательских университета Китая. Теперь список расширился и включает 130 учреждений в Китае, россии и Иране.

Это происходит на фоне сообщений о том, что Китай получает военные знания от россии, помогая москве в войне против Украины.

россия одобрила секретные военные учения Китая на высшем уровне - Reuters01.07.26, 12:39 • 3780 просмотров

Пекин экспортирует гражданские компоненты, такие как двигатели и электроника, которые используются в беспилотниках и другом оружии, применяемом в войне, пишет издание. Считается, что взамен Китай получает от россии обучение, разведывательные данные и передовые военные технологии, сообщили The Economist источники, знакомые с европейской разведкой.

Союзники Украины считают, что это касалось модернизации китайских систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также помощи в производстве малозаметных атомных подводных лодок, пишет издание.

Франция увеличит ядерный арсенал - Макрон02.03.26, 17:26 • 7495 просмотров

Юлия Шрамко

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