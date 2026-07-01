Россия одобрила секретные военные учения Китая на высшем уровне - Reuters

Тайные военные учения российских сил с Китаем в прошлом году были лично одобрены министром обороны главы кремля владимира путина и напрямую задействовали как минимум четырех российских и китайских генералов, со ссылкой на двух европейских чиновников и документы сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Чиновники заявили, что участие столь высокопоставленных лиц в учениях, связанных с войной в Украине, свидетельствует о важности для россии и Китая такого сотрудничества, которое вызвало тревогу в Европе, даже несмотря на то, что Пекин отрицает его существование.

В Китае тайно обучали российских военных, и некоторые затем отправились на войну в Украине - Reuters

В секретном российском документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, напрямую упоминается внутренний указ, изданный министром обороны андреем белоусовым в августе 2025 года.

В нем говорится, что в соответствии с решением белоусова делегация вооруженных сил россии отправилась в Китай для участия в учебных учениях на объектах Народно-освободительной армии (НОАК).

В этом же отчете подробно описан один из учебных курсов – трехнедельный курс, посвященный радиологической, химической и биологической защите на военном объекте в Пекине в ноябре.

В отчете и втором отчете описано и показано изображение российских солдат, которым читает лекцию китайский инструктор, которые рассматривают модель ядерного реактора и учатся "химической разведке", "радиационной разведке" и защите вентиляционных систем от загрязнения.

Включение обучения по радиологической, биологической и химической войне подчеркнуло стратегический характер обменов, сказал один из европейских чиновников, отметив, что эта тема является особенно чувствительной для военных в целом.

Министерства обороны россии и Китая, как указано, не ответили на запросы о комментариях к этой статье.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что его позиция по "украинскому кризису" (так Пекин называет войну) оставалась неизменной.

"Соответствующие обвинения являются абсолютно необоснованными", – добавили они, ссылаясь на детали, содержащиеся в этом отчете.

Пекин заявил о своем нейтралитете в войне россии с Украиной и позиционирует себя как посредника в мирном урегулировании.

Согласно сообщению Reuters в прошлом месяце со ссылкой на европейские разведывательные службы и военные документы, Китай в ноябре обучил около 200 российских военнослужащих, некоторые из которых впоследствии присоединились к войне в Украине.

кремль отказался комментировать это сообщение, но пожаловался на "ложную информацию", опубликованную на Западе.

Глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас заявила 15 июня, что Брюссель подтвердил через собственные каналы факт проведения учений и сейчас оценивает его последствия.

Пекин назвал ее комментарии "сплошной клеветой".

"Мы не наивны": Рютте отреагировал на сообщения о помощи Китая россии в военной подготовке

Европейские государства, которые рассматривали россию как главную угрозу своей безопасности с момента вторжения рф в Украину в 2022 году, с осторожностью наблюдали за тем, как укреплялись связи между москвой и Китаем, второй по величине экономикой мира и ключевым торговым партнером ЕС.

Для блока из 27 стран-членов "дискуссия за закрытыми дверями сосредоточена на том, нужны ли дальнейшие меры в ответ на учения, учитывая торговые приоритеты, которые традиционно формируют отношения с Пекином", указывает издание.

ЕС уже ввел санкции против китайских компаний, которые, по его данным, поддерживают военные усилия россии.

Третий чиновник в Брюсселе сообщил Reuters, что блок должен перестать рассматривать Китай преимущественно сквозь экономическую призму, а сосредоточиться на том, что Каллас назвала его ролью "решающего фактора, способствующего войне россии".

Каллас призвала Китай прекратить поддержку войны России против Украины

Оба европейские чиновника назвали подписантами соглашения от 2 июля, лежащего в основе учений, российского генерал-майора рустама хусаинова и китайского старшего полковника Сунь Даюня.

андрей картаполов, высокопоставленный депутат, возглавляющий комитет российского парламента по вопросам обороны, заявил на российском телевидении, что отчет об учениях является "полной чушью" и что российским военным нечему учиться у Китая.

Во внутренних российских военных отчетах, с которыми ознакомилось агентство Reuters, отмечались сильные и слабые стороны учений.

В одном отчете об учениях в Нанкине высоко оценивался уровень оборудования, использование симуляторов и высокие теоретические знания инструкторов, в то же время особо отмечалось отсутствие боевого опыта у Китая.

В других документах названы три генерала, которые участвовали.

В одном российском военном документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, перечислены имена каждого участника всех курсов, включая старших офицеров, с указанием звания, даты рождения, принадлежности и уровня допуска к секретной информации в каждом случае.

Согласно списку и второму военному документу, с которым ознакомилось агентство Reuters, российскую делегацию возглавлял генерал-полковник рустам мурадов, заместитель главнокомандующего сухопутными войсками россии.

По данным последнего, в открытии одного из курсов принял участие китайский генерал-майор Ли Цзиньсунь, начальник Военной академии радиологической, химической и биологической защиты НОАК.

Российский генерал-майор виталий герасимов, согласно списку, принял участие в курсе в Нанкине.