"Мы не наивны": Рютте отреагировал на сообщения о помощи Китая россии в военной подготовке

Генсек НАТО Марк Рютте отреагировал на сообщения о помощи Китая россии в военной подготовке, отметив, что "мы не наивны", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Рютте спросили о сообщениях о помощи Китая россии через обучение, как недавно сообщила глава внешней политики ЕС Кая Каллас.

Он заявил, что НАТО "постоянно пытается точно следить за тем, что делает Китай".

"Мы не наивны. Мы точно следим за всем. Я не могу сказать вам больше на данный момент, или, по крайней мере, на этой открытой пресс-конференции, но можете быть уверены, что мы следим за каждой [частью]", - сказал Рютте.

Дополнение

В мае Reuters со ссылкой на данные трех европейских разведывательных агентств и документы сообщило, что вооруженные силы Китая тайно обучили около 200 российских военнослужащих в Китае в конце прошлого года, и некоторые из них впоследствии вернулись "воевать в Украине".